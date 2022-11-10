11 月 10 日晚上刚过 9 点，记者采访了解到，支付宝数字支付业务已经顺利服务了 2022 年双 11 大促季的业务高峰，以「川流计划」应对了多平台、多场景、多峰值的挑战。

2022 年双 11 大促季在支付层面充满挑战，多个平台大促拉长周期形成多个业务高峰。在玩法上包括准点开抢、直播秒杀等，在场景上叠加了晚 8 点的电商高峰与线下商业的晚高峰。

支付宝数字支付团队在 2022 年初推出「川流计划」，将服务商家大促的能力常态化，目标是提供持续、稳定的支付服务，随时服务好平台方发起的大促活动。

在技术创新上，双 11 技术大队长马聪介绍：构建了自适应、动态异步化技术及秒级高可用技术，在更加随机化的大促活动场景下持续保持支付可用性及高性能；实现退款、提现等业务服务不受损，保障大促期间的客户体验日常化；通过分时复用、在线离线混部、无感化弹云等创新技术，带来效率提升和成本下降，实现了更绿色的大促。

双 11 大促与支付技术发展相辅相成。支付宝（中国）网络技术有限公司产品&技术负责人善攻介绍：第 1 阶段主要满足交易峰值挑战；第 2 阶段全行业拥抱双 11，侧重满足多平台需求和效率；而到了当前的第 3 阶段，聚焦在常态化服务大促；未来还将以更精细化、差异化的服务去满足多样性的体验诉求。

从服务淘宝到服务全行业，支付宝数字支付持续开放。以某直播平台为例，2021 年陆续上线了 “小额免密”、“先用后付” 等创新产品，用新技术为客户创造新价值。