野牛能源（Bison Energy）和位于日本九州的自然电力能源（Shizen Energy）于日前达成里程碑式的合作协议，自然电力能源将以股权融资的形式开启双方战略合作的新篇章。

野牛能源是欧洲和亚太地区的国际化可再生能源公司，此次战略性股权融资标志着自然电力在亚太和欧洲可再生能源行业的开拓按下了加速键。

自然电力是日本目前最大新能源基础设施开发和投资公司之一，公司涉及光伏，风电，生物质，电网级储能，充电桩，绿氢&氨，电力零售，VPP 等可再生能源业务；目前全球拥有超过 3GW 光伏，5GW 风电的项目储备。

目前，野牛能源在澳大利亚和欧洲等市场上正在开发的项目已超过 1GW ，其将会给自然电力进入这些新市场提供机会与帮助。预计到 2025 年截止，野牛能源目标将持有额外 2.5 -3GW 的新能源发电项目。

此次投资将加强两家公司在日本、亚太和欧洲等地区的战略合作伙伴关系，使两家公司能够结合他们的经验来推动投资，并提高其在国际可再生能源舞台上的影响力和地位。新的战略合作还将帮助野牛能源在自然电力的加持下进入 CPPA、储能、风能和氢能项目等新业务领域。

近日，在与野牛能源完成第一轮融资后，自然电力又获得全球投资集团，加拿大魁北克储蓄投资集团 CDPQ 700 亿日元（约 5 亿美元) 的投资以加速发展日本和主要国际市场的能源转型。