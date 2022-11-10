根据 CINNO 发布的最新数据，2022 年第三季度中国市场折叠屏手机销量达 72.3 万部，同比增长 114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期。

虽然 2022 年围绕手机终端市场的关键词是惨淡，但是在萎靡不振的手机终端市场下，细分的折叠屏手机赛道却是逐步迎来了放量增长的局面。

全球 OLED 产业在竞争中不断发展，尤其在柔性可折叠领域，国内上游显示产业已经实现了在技术、制造与市场方面的突破，京东方、深天马、TCL 华星、维信诺等国内面板厂商加速柔性 OLED 产品的创新与量产，下游终端厂商华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等正加快相关折叠产品的研发与上市，上下游的通力合作让折叠屏手机领域悄然壮大。

根据 CINNO Research 统计数据，2022 年第三季度中国市场折叠屏手机销量达 72.3 万部，同比大幅增长 114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期，尽管终端需求持续不振，但折叠手机市场呈现逆势增长态势。

从各品牌具体数据来看，2022 年第三季度华为折叠手机销量同比增长 95%，依旧位居国内折叠机市场销量 No.1。华为 2021 年第四季度上市的上下折叠手机 P50 Pocket 自上市以来，连续在今年 Q1~Q3 三个季度蝉联国内折叠手机单季销量冠军，4 月上市的 Mate Xs 2 同样取得不俗成绩。

CINNO Research 认为，与追求更大显示面积的横屏折叠相比，竖屏折叠在保持展开后与普通大屏手机基本一致的内屏尺寸同时，尽量缩小了体积和重量，软件适配更简单，价格也更低，其目标用户群包括追求折叠屏独特外观但预算相对有限、对重量体积有要求的用户，其中相当比例为女性。随着 Pocket S 发布进一步降低折叠屏上手门槛，预计未来竖屏折叠占比还将大幅上升。

2022 年第三季度三星折叠手机销量同比增长 20%，国内销量排名第二。三星是折叠手机领域产品线最丰富、迭代速度最快的终端品牌，9 月其新一代产品 Galaxy Z Fold4/Galaxy Z Flip4 上市，至此三星折叠手机产品已迭代至第四代，丰富的在售折叠手机产品撑起整个三星折叠屏手机市场总量。

从市场份额来看，2022 年第三季度华为市场份额达占比过半达 53.2%，虽同比下降 5.1 个百分点，依旧领跑国内折叠手机市场；三星市场份额 20.5%，同比下降 16.1 个百分点；小米市场份额 9.0%，同比上升 5.8 个百分点，排名跃升至第三，主要得益于其新一代折叠手机产品 MIX Fold2 上市；vivo、OPPO、荣耀市场份额从无分别增至 7.7%、4.6%、3.1%。