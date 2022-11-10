11 月 10 日，第五届中国国际进口博览会圆满落幕。作为全球多元运动品牌，迪卡侬围绕 “地球运动场” 这一主题，聚焦全产业链脱碳，通过户外露营、水上桨板、风筝冲浪、陆地冲浪、山地骑行、健身等多种沉浸式运动体验，以及全球新品首发、体育创新孵化论坛、“去塑行动” 绿色运动倡议、体育低碳产业链论坛等主题活动，成为消费品展区的热门打卡点位。同时，迪卡侬凭借全生态设计的创新运动产品、生动趣味的绿色运动场景等荣获进博会绿色展台设计奖。

迪卡侬 “地球运动场” 展台

迪卡侬全球首席执行官 Barbara Martin Coppola 表示：“享受体育运动可以连接大众，共享运动魅力。今年，我们强调价值链脱碳以及部署循环商业模式的紧迫性和重要性。通过进博会这一具有全球影响力的平台，我们与各方伙伴交流对话、建立合作关系，旨在共建一个影响中国和全世界的体育生态圈。”

全球首发生态设计产品 创新理念点燃运动热情

今年进博会期间，迪卡侬全球首发生态设计山地自行车（青少年款+成人款）、创新家具/健身器 2 合 1 生态设计多功能划船机两款环保产品，从设计之初就融入了可持续发展理念，以满足人们日益提升的环保意识和多元化运动场景需求。

为了让广泛的大众体验自行车运动带来的乐趣和益处，迪卡侬特别针对变速困难这一痛点，推出青少年款生态设计山地自行车，采用创新变速指拨技术 Easy Trigger、符合青少年体态的人体工程学车架及座管高度设计等。在满足山地车运动用户骑行专业要求的同时，也重点考虑了低碳环保需求，包括使用粉体烤漆工艺、优化原料材质、结构减重等，使整台车二氧化碳排放量降低 10%。

迪卡侬生态设计山地自行车全球首发

另外一款全球首发新品——创新家具/健身器 2 合 1 生态设计多功能划船机——也成为进博会现场大家争相打卡体验的运动产品。折叠起来是一个三人沙发凳，展开后是免安装一体式划船机，既节省空间可当作家具使用，又可满足居家有氧及力量训练的需求。

这款采用 FSC 认证级原材料设计的划船机可以连接包括迪卡侬运动 APP 在内的多款通用手机软件，通过不同挑战模式、竞技模式，真正让娱乐与运动相互融合。此外，它采用自发电电机，可以随时随地开始训练，解决拖线困扰，同时提供反向外充功能，通过自发电支持手机充电，通过运动产生电能。

迪卡侬创新家具/健身器 2 合 1 生态设计多功能划船机全球首发

除了两款全球首发新品，迪卡侬还展示了满足时下消费者对于户外露营、海洋风筝冲浪等新兴运动场景需求的中国首秀产品，包括空间宽敞易搭建的 6 人金字塔 A 型户外露营帐篷、未经染色的圆顶徒步帐篷 MT900 白色三件套（帐篷、气垫和睡袋）及具有良好耐磨性和抗撕裂性的海上冲浪风筝设备等多款环保产品，引起了众多参观者驻足体验，反响热烈。

体育+科技创新论坛 赋能初创企业创新孵化

为促进体育产业创新发展，由迪卡侬牵头，在深圳外商投资企业协会、上海浦东开发（集团）有限公司、体育大生意、ECO 氪体、五星体育、懒熊体育，以及启迪之星的支持下，举办 “科技创新 孵化未来” 论坛，聚焦体育创新、生态建设、产业发展等热点话题，赋能初创企业和小微企业创新发展。

体育孵化仪式启动现场

迪卡侬协同多方力量，为进博会的孵化器平台提供支持，通过整合产业创新资源，提供企业、媒体等资源对接机会，促进企业间交流与发展，解决初创和小微企业的发展过程存在的信息不对称的痛点。

一直以来，迪卡侬致力于通过领先的行业技术，持续创造包括产品性能价值、环保价值、生产流程价值在内的三大价值体系，致力于在中国创建生态系统，连接各种能够带来强大附加值的资源。迪卡侬凭借自身优势和领先的行业经验，为初创企业扎根中国筑牢根基，挖掘体育产业融合的更多可能性。

可持续发展白皮书中国首发 共赴低碳韧性未来

可持续发展是迪卡侬的重要发展战略之一。进博会期间，迪卡侬通过发起 “去塑行动” 绿色运动倡议、运动微环保互动游戏及知识问答、发布可持续发展白皮书等，倡导大众增强环保意识，减少资源消耗和环境污染。为应对海洋环境挑战，迪卡侬推出环保泳镜盒，采用提取甘蔗渣纤维加工制造出可降解的环保原材料，在保护泳镜不受外力挤压刮伤的前提下，有效守护水资源。

迪卡侬发起 “去塑行动” 绿色运动倡议

产品和服务是迪卡侬与消费者沟通的一个重要连接环节。对于迪卡侬来说，推广运动不仅是销售产品，更多的是关注消费者需求，引导他们更加可持续地去使用运动产品。通过多元化的运动产品和服务，比如维修、租赁、二手市场等去引导消费者，提升他们的环保意识，以创造可持续的价值。

作为大众运动全产业链企业，迪卡侬从产品的设计、研发、生产、物流到最终端销售，打造了全生命周期的减碳能力。迪卡侬中国区首席执行官 Marc Zielinski 表示：“迪卡侬不断探索使价值链脱碳的解决方案，以减少我们的产品在生产、运输和销售过程中的碳足迹。同时在不影响产品技术性能的情况下，通过生态设计和更负责任的制造过程减少资源消耗。”

此外，为持续打造 “零碳进博”，今年进博会增设绿色展台设计奖。迪卡侬从 3000 多家展商中脱颖而出，成为十家获奖者之一。

迪卡侬荣获绿色展台设计奖

运动与环境息息相关，迪卡侬秉持着 “有益于人与地球” 的企业宗旨，始终致力于让运动触手可及，让最广泛的大众享受运动乐趣和益处。Marc Zielinski 强调，进博会提供了一个无与伦比的舞台，迪卡侬希望邀请更多的利益相关方，以创新精神共同构建可持续的大众体育运动未来。

关于迪卡侬集团

迪卡侬集团，全球知名综合体育用品集团，集运动用品研发、设计、生产、品牌、物流及全渠道销售为一体的全产业链公司， 1976 年由 Michel Leclercq 先生在里尔创立。迪卡侬专注大众运动市场，致力于汇聚所有运动于同一屋檐下，让运动触手可及，使最广泛的大众共享运动欢益。截至 2021 年，迪卡侬已于全球 6 大洲、70 个国家和地区开设 1,747 家门店，团队人数达 105,000 名。集团生产线遍布全球 21 个国家或地区，其中超过 50% 的产品来自于中国。迪卡侬于 2003 年正式进入中国，开设亚洲首家实体概念店，并且在中国实现集团全产业链完整布局，通过线上线下全渠道为全国近 400 个城市上亿人次的运动大众提供专业产品和一站式运动体验服务。

2020 年集团宗旨更新为 “有益于人与地球”。可持续发展成为集团全球支柱战略。运动与环境息息相关，可以说大自然就是运动者的运动场。迪卡侬坚持认为产品是本企业和顾客沟通的一个非常重要的连接环节。作为大众运动全产业链企业，迪卡侬从产品的设计、研发、生产，物流到最终端销售，每个环节都有可持续的目标举措。同时，可持续发展已经深度融入到迪卡侬的商业模式中，在多个领域进行尝试实践和探索，并已收获成功案例。