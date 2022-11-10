动点出海获悉，新加坡求职招聘平台 FastCo 于近日宣布，已经获得了一笔 470 万新元的 A 轮增投。在加上于去年 12 月时发生的 580 万美元的 A 轮首轮融资后，FastCo 的 A 轮总融资已经达到了 1050 万新元（约合 5425 万人民币）。

据了解，本次增投由马来西亚投资机构 OSKVI 领投，凯洛斯资本（Kairous Capital）及 Cento Ventures 参投。作为本次新融资的用途，FastCo 称将会加速其市场发展计划，这包括重点提升营销工作并扩大公司的销售和产品团队。

FastCo 旗下经营有 FastJobs 和 FastGig 两大求职平台。其中，FastJobs 于 2015 年推出（FastCo 也是于此年成立），主要面向新加坡、马来西亚、菲律宾的劳工及服务人员群体，通过其招聘平台为他们提供来自零售、餐饮和物流等行业的工作。FastGig 则是于今年推出，主打零工类工作的招聘求职。据介绍，FastCo 的总注册用户数量已经达到了 440 万以上，每月有 50 万月活用户。而除此之外，FastCo 也透露称，自今年推出以来，FastGig 已经帮助求职者对接了近 50 万小时的工作。

目前，针对营收状况而言，FastCo 表示，公司在新加坡的业务已经实现了正向现金流，随着就业市场的积极复苏，公司有望在未来两年内实现收支平衡。而作为背景，据 OSKVI 方面指出，现阶段，零工经济正在成为东南亚的一种新的趋势。在马来西亚，已经有近 26% 的当地工人加入了零工经济的大军。