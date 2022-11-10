近日，在华为全联接大会 2022 期间，华为发布了园区数字平台 2.0 产品组合方案，并携手伙伴发布了《智慧园区技术标准》，持续推进园区数字化。大会上，客户代表、行业专家和技术专家分享成功实践与经验，全面阐释了 “用 ICT 技术重新定义园区” 的理念。

发布园区数字平台 2.0 产品组合方案，重新定义园区中枢

园区数字平台是园区数字化的底座，也是园区智慧化管理的中枢。在首届 ICT 产品组合峰会上，华为发布了园区数字平台 2.0，相比 2019 年首次发布的方案，它具有如下特点：

基于华为云和计算打造园区 Core，面向业务场景提供开放高效的核心服务；

基于华为联接技术打造园区 Link，面向终端／子系统实现即插即用的可靠联接；

支持公有云、混合云和云边协同三种部署形态，有七种系列化配置，满足多种形态的园区数字化需求。

园区数字平台 2.0 提供统一的平台集成标准，接入园区各类终端和子系统，对园区中的人、机、物、事进行建模和重构，将 ICT 能力、数据和业务服务全面开放，缩短业务上线时间，降低系统集成难度，提升园区运营效率。

助力客户建设 “安全、智慧、绿色” 的数字化园区

华为携手伙伴，已广泛服务于产业园区、办公园区、煤矿园区、场馆园区、高校校园、医院院区、制造园区等超过 600 多家客户。

陕西陕煤榆北煤业有限公司党委书记、董事长、总经理石增武在峰会上分享了榆北煤业园区数字化实践：“煤矿智能化建设是煤炭行业高质量发展的根本支撑，榆北煤业携手华为构建 ‘智慧大脑’，开展智慧楼宇建设，实现了智慧办公、会议、安防、能效等多个场景智慧化，全面释放数字生产力。以园区能效管理为例，通过智能调优分析、用能结构优化，实现节能 12%，降低碳排放 10%。”

厦门国贸会展集团有限公司数字化管理部负责人张毅斌认为：“新会展中心数智化建设正当其时，通过打造场馆保障、会展运营、服务体验、数据运营和基础设施五大数智化能力体系，助力厦门新会展中心扬帆起航，成为厦门会展新名片。” 他表示，通过园区数字平台 2.0，让数据 “上得来、理得清、看得见、用得好”。基于数据的运营，实现精准化管理、辅助科学决策，让展会管理迈向数字化、智慧化。

发布《智慧园区技术标准》，促进产业发展

智慧园区的本质是实现建筑和园区的数字化，华为依托 30 年 ICT 能力与客户实践，积极参与中国智慧园区标准制定，大力推进伙伴建设，携手中国建筑科学研究院有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司等业界领先的伙伴共同编制并发布《智慧园区技术标准》，定义开放的园区建设标准架构，指导智慧园区实施落地，提升建设效率与水平，促进产业健康、有序发展。