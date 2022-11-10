作为合创汽车发布的首款轿跑车型，合创 A06 在今年 8 月成都车展上惊艳首秀，受到行业和用户的强烈关注。10 月 31 日大定开启后，更是成为纯电轿跑市场上一股不可忽视的新生力量。

合创 A06 将矢量设计美学，融入国潮艺术理念，打造出赛道街道皆独特的潮跑外观。犀利的刀锋剑面前脸，与饱满运动宽体尾部，营造出强大速度与力量感，流畅的车身带来 0.217Cd 的超低风阻，50:50 黄金轴荷比，综合提升操稳、能耗和续航。合创 A06 全系装载同级领先 8155 大算力芯片，结合四语音独立分区，带来流畅的车机操作体验，智能助手 “小智” 能快速、清晰、精准识别指令，功能覆盖率达 95%。

作为合创自研 H-GEA 全球纯电架构下的首款车型，合创 A06 提供前置前驱和双电机四驱两种动力，其中四驱版本零百加速只要 3.7 秒。全系标配的五连杆运动后独立悬挂，让驾驶快乐贯穿始终。在安全方面，合创 A06 凭借优异的车身设计，斩获了 “2022 中国十佳车身” 大奖。“环环相扣” 的专利车身安全结构，独家定制的陶瓷耐热电池和自研 BMS 电池管理系统等多重技术为车主提供全天候安全监控与保护。

此次合创 A06 下线的工厂为广乘杭州公司。年初，在股东方珠江投管集团与广汽集团的统筹协调下，合创汽车入股广乘杭州公司，陆续将旗下车型如合创 Z03、合创 A06 移产到杭州。广乘杭州公司是年产能 20 万辆的世界级智慧工厂，为合创汽车提供充足的产能和卓越的品控保障。车身总拼线采用高密度焊接机器人集成，具备全柔性夹具切换系统；总装车间搭载了国内首创的底盘自动合车工艺，以及先进的电池输送与自动安装系统，一分钟以内可以切换抓手、焊枪，完成切换车型的生产；生管物流采用机器视觉 AI 技术和独创的 VIDM（可视化、信息化、数字化、智能制造）系统，保证生产高效有序进行，实现高精度、多车型柔性共线。

今年以来，合创汽车始终处于快速发展阶段，车型交付量屡创新高。月前，合创汽车再获增资，注册资本增至 31 亿元，也体现了股东方对合创汽车发展速度的肯定和对发展前景的信心。此次合创 A06 首台量产车下线，也意味着合创已经做好新车上市的准备，将在年内如期对用户开启交付。相信凭借出色的产品实力，合创 A06 将成为 2022 年纯电轿跑市场的有力竞争者。