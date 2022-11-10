纯电皮卡雷达 RD6 正式上市，新车提供 4 款配置，共有 3 种续航版本（对应续航 400km、550km、632km，对应电池容量 63kWh、86kWh、100kWh），售价区间为 17.88-26.88 万元，新车最快将于本月开启交付。雷达汽车由吉利控股集团出资成立，与吉利集团旗下的吉利品牌、领克品牌、几何品牌等平行发展，相互补充，共同为用户打造更加完善的出行服务。

近年来，越来越多的用户选择 “家庭万能车” 皮卡车型，来满足多元化的生活需求。 雷达新能源汽车 CEO 凌世权表示，雷达新能源汽车洞察市场先机，打破传统皮卡的限制，将以往的兼顾载物、工具功能进阶为户外多元场景新体验。作为雷达汽车的第一款种子车型，RD6 基于国内首个原生纯电平台 M.A.P 打造，满足户外生活、经济多元需求，将为用户创造新的价值。

雷达 RD6 具备国内首创的 6kW 行驶放电加出行空间构成的玩电拓展坞，使其不仅是一辆车，而是满足户外生产、经济全场景需求的新物种。RD6 的放电阈值 0-75% 可调，支持家用和工业级用电接口；具备行驶、静止、锁车等多种放电模式；还可通过手机 App 监控放电过程；整车用电防护和后箱过流、过温、漏电保护形成双重安全策略，做到车放电，人放心。它的后箱容积超过 1200L，采用 STC 高强度复合材料，坚固耐磨抗腐蚀。后箱可灵活分区、分层，载重能力最高 450kg。为了让用户能沉浸式体验 RD6 的多元带电生活，发布会现场专门设置了露营、冲浪、骑行、垂钓、直播、咖啡和移动餐厅 7 大主题体验区，吸引了众多现场嘉宾体验。

随着 RD6 的上市，雷达品牌后续车型的研发也将进入快车道。未来，雷达汽车将立足户外生活、户外经济新赛道，打造中型纯电皮卡、中大型新能源皮卡、全尺寸纯电皮卡、全尺寸新能源越野车、纯电全地形车等更加丰富的产品品类，为用户持续创造多元新价值。