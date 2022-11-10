11 月 10 日，第五届中国国际进口博览会圆满闭幕。佳能集团连续五届参展，今年的展台以 “影领时代，元启未来” 为主题，通过 “元·未来”、“元·科技”、“元·自然”、“元·生活” 四大主题分区，展出佳能 “面向 2035 年中国发展目标” 的战略性技术、产品及解决方案。

本届进博会，佳能集团联合在中国大陆的 16 家研发、生产、销售服务企业分别在技术装备展区和医疗器械展区综合展出佳能打印、影像、医疗、产业设备等四大业务领域的尖端技术、产品、解决方案及服务，并将有 3D 陶瓷打印解决方案、影像医疗设备等在亚洲首发的产品及解决方案齐聚亮相。

在佳能集团在华的生产企业展出的 “智能制造” 相关的产品及解决方案中，来自北京第欧丽标科技有限公司的丽标线缆标志产品进行了全系列更新，实现了 25 平方大管打印、速度提升（C-980T：55 段/分钟）、联机图文打印、手机 APP 打印、端子标记条打印等新功能。扁管夹持器、套管加热器、电池仓等选配件，让机型更加符合实际需求。

丽标线缆标志解决方案

佳能在打印方面有几十年丰富的经验积累，在丽标的产品线上，也使用了热转印的打印技术，佳能凭借强大的研发团队和热转印打印技术的积累，从成品的稳定性到打印的出色效果，为丽标的产品进行了强大的赋能。

据了解，第欧丽标是一家 1998 年成立的中国老品牌，依托佳能技术的优势支持、借助自己的直销和全国经销商体系，第欧丽标目前在国内的中高端工业打印机市场已占据 35% 以上的市场份额。

数据显示，2022 年三季度，工业线号打印机出货量与上一季度相比有所增长。丽标也在今年 9 月底上市了一款新的产品，包括三款成品系列。由于机器性能较自身前代产品和行业同类产品的广泛提升，丽标的线缆标志打印机新产品在市场上包括直接用户和代理商中都引起了较大反响，也实现了目标数量的增长。

“把复杂留给自己，把简单留给用户” 是产品设计领域经常提及的方法论。在线缆标识打印机产品中，第欧丽标将简化用户的操作与提高生产效率合二为一。这一点在其新推出的高端机型 C-980T 中表现尤其突出。比如，为了方便客户操作，丽标将色带的长度由原来的 100 米升级到 150 米，这样就不需要频繁更换色带，导致生产过程的停止。另外，丽标还开发了蓝牙功能，C-980T 蓝牙功能可以支持所有平板设备，通过蓝牙连接 980T，实现图文导入，所有的文件都可以一键导入快速打印。丽标还新增了电池仓设计，使客户会在无电源的现场急需线号时可以使用电池的功能快速解决打印任务。

对于号码管打印机行业的发展趋势，第欧丽标市场部经理邓琦认为，未来工业标识的行业产品一定会遵循更便捷、更高效、设备工具化的发展趋势。针对客户的需求，包括行业发展趋势，丽标会更加与佳能集团进行更加深度合作，带来更符合客户需求的产品。