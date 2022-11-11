美国生命科学和工业市场特种原料制造商和营销商 ANGUS Chemical Company（简称 “ANGUS”）今天宣布收购美国细胞培养液及相关产品和服务制造商 Expression Systems, LLC（简称 “Expression Systems”）。ANGUS 是一家由 Ardian 和 Golden Gate Capital 组成的投资组合公司。

Expression Systems 成立于 1997 年，致力于以创新的细胞培养液配方以及细胞系、分子工具、试剂和分包服务为杆状病毒表达平台提供供应和服务。Expression Systems 的中央总部位于加利福尼亚州戴维斯，其生产和研究获得 cGMP-合规和 ISO 13485 认证。

ANGUS 总裁兼首席执行官 David Neuberger 表示：“收购 Expression Systems 是将 ANGUS 在生命科学领域的领导地位从生物缓冲液扩展到特种细胞培养液的重要一步，这是一种具有高度客户重叠以及互补性产品和服务产品的战略连接点。ANGUS 和 Expression Systems 的结合进一步增强了我们通过提供对生物处理的各个阶段至关重要的具有一致性、高质量的成分和服务来提供价值的能力，覆盖从早期生物开发到对产品进行全面商业化的所有阶段。”

Expression Systems 是广受认可的特种细胞培养液级相关产品的独立提供商，在基于专有技术的产品质量和创新方面拥有强大的往绩。该公司专门从事杆状病毒表达矢量系统（BEVS），在从基因优化到蛋白质纯化的整个过程中拥有深厚的专业知识。Expression Systems 的产品主要由结构性生物学研究人员和生物制剂制造商使用，用以高效且经济的方式生产某些候选药物、基于蛋白质的疗法、疫苗和基因疗法。

Expression Systems 总裁兼首席执行官 David Hedin 表示：“20 多年来，我们的公司和敬业的员工利用我们在培养液制造和杆状病毒表达平台方面世界知名的技术专业知识，在客户群体中建立了良好的声誉。展望公司的未来，我们清楚地看到，ANGUS 拥有最好的条件来为我们当前和新的客户以及我们的员工提供新的机会。作为一家专注于通过杆状病毒表达平台为生物制剂行业领域提供服务的全球领先的专业供应商，ANGUS 将进一步提升我们的行业地位。”

Achelous Partners, LLC 在此次交易中担任 Expression Systems, LLC 的独家并购顾问。