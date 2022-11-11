eMobility 初创公司 Canoo 宣布将在俄克拉荷马城购买汽车生产设施。Canoo 计划在该工厂生产其 Lifestyle Vehicle (LV) 及其货运车型 Lifestyle Delivery Vehicle (LDV)，这些车辆将于 2023 年开始交付给客户。据报道，Canoo 还在美国俄克拉荷马州的普赖尔建造了一家电池模块组装厂。普赖尔位于俄克拉荷马城东北约 150 英里或 240 公里处。根据早些时候的信息，这辆面包车的车辆生产也计划在普赖尔进行，但现在将设在该州首府。Canoo 没有透露收购价格。

该公司表示，它已经达成了一项 “收购汽车制造设施的协议”——换句话说，这是一个已经建成的工厂，已经准备好入住，并且可能已经安装了生产设备。否则，在 2022 年 11 月购买，很难在 2023 年实现开始交付。Canoo 表示，它希望从 500 名员工开始，并在位于那里的培训中心培训更多员工。该设施配备齐全，可容纳 20,000 名员工。除了这一潜力之外，还突出了交通便利的战略位置和公路、铁路。

在决定选择俄克拉荷马城之前，该公司表示已审查了几个（未公开的）潜在地点。随着计划在普赖尔组装电池，以及在俄克拉荷马城宣布的汽车工厂，该州与邻近的阿肯色州一起成为 Canoo 的 “锚定州”。该公司已将其总部从加利福尼亚州迁至阿肯色州的本顿维尔，并在那里建立了一个小批量生产设施——这也是在将设施迁至俄克拉荷马城之前最初开始汽车制造的地方。

Canoo 首席执行官 Tony Aquila 说：“俄克拉荷马城工厂有很大的扩展空间，是大规模生产的成熟地点，拥有成熟的交通生态系统，包括铁路。” “我们正在与第三方制造合作伙伴合作，以便本月在我们自己的设备上实现 SOP。在这些初始构建之后，我们将在 1H’23 期间积极地将我们所有的设备转移到新工厂，并在 2H’23 进行生产。”

Canoo 在 2022 年春季面临一些财务困难，承认这些甚至威胁到公司的生存。但在夏天，该公司从美国零售巨头沃尔玛获得了一份重要合同。然而，后来从证券交易所的公告中得知，Canoo 不得不向沃尔玛做出一些昂贵的订单承诺——例如折扣股票期权等。