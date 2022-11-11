动点出海获悉，印度人力资源初创公司 Keka 已于近日宣布获得了一笔 5700 万美元的 A 轮融资。

据了解，这笔融资由 WestBridge Capital 提供，而这笔融资也仅发生在其上一笔 160 万美元的非稀释性增长融资的几个月后。

针对这笔融资的用途，Keka 称接下来将会进一步扩大其技术、产品和客服团队的规模。

Keka 成立于 2015 年，主要通过旗下 SaaS 平台为当地企业提供工资管理、人力招聘、休假出勤、绩效管理等与人力资源需求相关的解决方案。据介绍，Keka 已向 6500 多家中小企业提供了服务，每月为超 150 万名员工提供工资单。

据 Keka 透露，在今年底至明年初的这段时期内，Keka 正计划将市场扩张至亚太（包括新加坡、菲律宾、越南、马来西亚、印尼）以及中东和欧洲地区，并在明年年中进入美国市场。

作为背景，有数据指出，到 2030 年，印度人力资源技术（HR tech）领域的市场规模有望从去年的 233 亿美元增长至 383 亿美元——其中，在今年早些时候，当地人力资源技术平台 Darwinbox 已通过一轮 7200 万美元规模的 D 轮融资加入了独角兽阵营。

另一方面，作为对比，如本栏目此前指出，近半年以来，随着印度创投市场的降温，大额的融资事件正在变得愈发不常见（尽管作为企业 SaaS 领域的可能不至于那么意外）。凭借本次的融资，Keka 甚至可以成为三季度以来唯一一家获得超 5000 万美元规模的 A 轮融资企业，并且把时间放大到今年以来这也是本年度融资第二高的 A 轮事件，仅次于 Oxyzo 和 Rario。