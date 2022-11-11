在第五届中国国际进口博览会（” 进博会”）期间，西门子能源与中国合作伙伴签署众多合作协议，围绕能源产业链深化交流，为构建新型能源体系贡献企业力量。

进博会首日，中国大唐集团有限公司与西门子能源签署战略合作框架协议，就燃气轮机、绿色氢能、海上风电电网接入和能源服务等领域扩大合作伙伴关系。在石油天然气领域，中国石油天然气集团与西门子能源签订采购意向书，双方在输配电设备、工业水处理、压缩机、汽轮机及服务项目等领域继续拓展合作，助力推进中国油气产业绿色转型。

在进博会期间，西门子能源与广东电力发展股份有限公司（” 粤电力”）签订燃机服务战略合作框架协议，为粤电力旗下两家项目公司的四台西门子能源 F 级燃气轮机提供长期维护服务，优化燃机运行，为在粤港澳大湾区构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供支持。

此外，西门子能源还与杭州汽轮动力集团股份有限公司（” 杭汽轮”）达成协议，为杭汽轮提供 6 台 SGT-800 型燃气轮机型燃气轮机核心机以及 4 台燃气轮机的长期维护服务，携手落实 G60 科创走廊的高质量发展。

“ 中国式现代化需要中国式的新型能源体系的支撑。” 西门子能源全球高级副总裁姚振国表示，” 进博会已经成为推动国际协同、分享全球最新技术成果的加速器。西门子能源有这样的企业实力、创新能力和先进技术，更有这样的强烈愿望和坚定信心继续依托进博会平台等国际平台，与众多的合作伙伴一起，共同推进能源转型，为经济社会高质量发展提供坚强能源保障，为中国式现代化建设提供动力。”

在过去几年间，西门子能源与中国合作伙伴在进博会交流的想法、签署的合作意向均已陆续付诸实现。西门子能源与润泽科技在去年进博会期间签署战略合作协议。近日，西门子能源为润泽科技提供 362 台干式变压器，以优异的可靠性和可持续性助力润泽科技建设高效、稳定、绿色的数据中心。