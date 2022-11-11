沃尔沃正式发布全新旗舰纯电 SUV——沃尔沃 EX90。沃尔沃 EX90 定位 7 座大型 SUV，基于全新 SPA2 纯电平台打造，全系标配激光雷达并支持 PilotAssist 驾驶辅助功能。新车计划将在 2023 年秋季海外开启预订，2024 年正式开启交付。

沃尔沃 EX90 上搭载了 Luminar 研发的激光雷达技术，综合性能在当前市场同类产品中位居前列。它能够感知远至前方 120 米处静止的黑色轮胎或是 250 米处的行人。即便是在夜晚的高速公路，沃尔沃 EX90 上的激光雷达都能够准确感知一定范围内的物体。250 米的探测距离意味着哪怕以时速高达 120 公里的速度行驶在高速公路上，也有长达 7.5 秒的时间来采取行动避免碰撞。

除了搭载了行业天花板级别的激光雷达，沃尔沃 EX90 上搭载的 NVIDIA DRIVE Orin 提供了高达 254 TOPS(每秒万亿次操作) 的计算能力，让自动驾驶系统能够应对各种场景。

在安全方面，沃尔沃 EX90 在人机交互上追求化繁为简，让用户能够专注于驾驶，不因分心而导致安全事故。沃尔沃 EX90 的座舱内搭载了两块屏幕，其中方向盘后的小屏幕负责驾驶信息的呈现；14.5 英寸中控大屏则展现更为丰富的内容以及车辆设置控制界面。两块屏幕协同配合，旨在为用户在合适的时间、合适的地点提供合适的信息。

为了尽可能避免因为驾驶员分心而导致的安全事故，沃尔沃 EX90 率先在行业内搭载了具备车内双摄像头的 DUS 驾驶员感知系统。该系统由 1 个电容式方向盘和 2 个摄像头组成，可以获取驾驶员状态信息并与智能驾驶算法相融合。当检测到驾驶员的注意力不再集中在驾驶上时，系统先略微提醒，若驾驶员没有采取任何措施再逐步加强。当检测到特殊的情况，比如驾驶者在驾驶时进入睡眠状态或突发疾病，系统会通过降低车速、保持车道甚至刹停车辆来让车辆远离险境，并呼叫帮助。

在设计方面，作为一台大型 SUV，沃尔沃 EX90 的风阻系数仅为 0.29，在获得更好的视觉体验的同时，更减少了能源的消耗。沃尔沃 EX90 全车 15% 的钢、25% 的铝和 15% 的塑料采用了可循环材料。内饰方面也大量采用了天然、可追溯来源的环保材料。