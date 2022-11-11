全球生物制药公司 Zenas BioPharma 近日宣布，该公司通过发行 B 轮优先股筹得资金 1.18 亿美元。除了作为此次 B 轮股权融资领投方的 Enavate Sciences 之外，Zenas 的新股东还包括 Longitude Capital、Vivo Capital、Rock Springs Capital、Perceptive Advisors、Agent Capital、Pivotal bioVenture Partners 和 Superstring Capital。现有投资者 Fairmount、Wellington Management、Tellus BioVentures、Quan Venture Fund 和 Xencor, Inc. 也参与了此次融资，包括注入新资本以及在 B 轮融资结束之前对向部分投资者发行的可转债进行转换。

融资所得资金将用于支持推进公司主要候选产品 Obexelimab 的临床开发，包括 IgG4 相关性疾病（IgG4-RD）患者的全球 3 期注册临床试验。该试验将于 2022 年末启动。此外，新筹集的资金将推动公司的其他全球自身免疫疾病项目在 2023 年进入到临床开发阶段。

“我们很高兴能支持 Zenas 成为生物技术领域的创新领导者。公司团队正在进行对 IgG4-RD 以及公司通过战略性业务拓展而获得的强大免疫疗法产品管线的临床开发计划。我们相信，Zenas 将成功实现创新疗法的商业化，以改善自身免疫疾病和罕见病患者的生活，”Enavate Sciences 首席执行官 James Boylan 表示。

Zenas BioPharma 创始人兼执行主席 Lonnie Moulder 表示：“我们很高兴能够得到 Enavate 和一众全球顶级投资者群体的支持，我们将继续推进我们深厚且均衡的临床阶段自身免疫疾病疗法管线，并继续执行我们成功的业务发展战略。”

通过本次 B 轮融资，Enavate Sciences 首席执行官 Jim Boylan、Longitude Capital 联合创始人兼董事总经理 Patrick Enright 以及 Vivo Capital 管理合伙人卢红波加入了 Zenas 董事会。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。