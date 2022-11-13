汽车内饰正在进行一轮深刻的变革，智能化越来越多，同时驾驶辅助技术更加成熟。更加智能化使得汽车能够工作更长的生命周期，这同样也是可持续战略的一种体现。本田新款的 2023 雅阁轿车采用了类似思域的客舱，配备 10.2 英寸数字仪表盘和 7 英寸信息娱乐系统有线 Android Auto 和 Apple CarPlay。然而，包括 Sport、Sport-L、EX-L 和 Touring 在内的高端车型配备更大的 12.3 英寸信息娱乐系统，配备无线 Apple CarPlay 和 Android Auto。

说到信息娱乐系统，现在支持无线更新，而且顶级的 Touring 内置了谷歌集成。因此，客户可以访问 Google 地图、Google 助理和 Google Play 来下载应用程序以及音乐、播客和有声读物。

将屏幕放在一边，2023 Accord 配备了一个进化仪表板，带有时尚的金属网状图案，隐藏了通风口。客户还将发现钢琴黑色装饰、更新的开关设备和新的 “车身稳定” 前排座椅，这些座椅可以减少长时间驾驶时的疲劳。顶配版本，驾驶员还将找到一个平视显示器、一个无线智能手机充电器和一个 12 扬声器 Bose 音响系统。

寻求更高性能的客户将不得不选择配备第四代双电机混合动力系统的 Sport、Sport-L、EX-L 或 Touring 配置。它由一个全新的 2.0 升阿特金森循环四缸发动机和一对现在并排安装的电动机组成。这种配置允许使用更大的推进电机，扭矩输出增加 247 lb-ft (335 Nm)。

虽然更大的扭矩是好的，但马力额定值从 212 hp (158 kW / 215 PS) 下降到 204 hp (152 kW / 207 PS)。这令人失望，但本田表示，混合动力系统在高速公路上反应更快、更细腻。在安全方面，雅阁获得了新的驾驶员和乘客前部安全气囊，这些安全气囊旨在最大限度地减少与倾斜正面碰撞相关的严重脑损伤的可能性。买家还将发现膝部和后排乘客侧安全气囊以及更新的本田传感驾驶员辅助系统套件，该套件受益于具有更宽 90 度视野的新摄像头。

其他更新包括改进的盲点信息系统，该系统现在可以检测最远 82 英尺（25 米）远的物体。此外，自适应巡航控制系统和车道保持辅助系统已更新，以提供更自然的响应。更重要的是，有一个全新的交通拥堵辅助系统，它可以帮助 “驾驶员在以较慢的速度行驶时保持车道位置，例如在拥挤的交通条件下可能会遇到的情况。”