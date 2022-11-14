虽然宝马可能不认为世界应该只迅速转向电动汽车，但它知道这样的一天即将到来。这家德国汽车制造商正在开发一款名为 Neue Klasse 的新电动汽车系列，将于 2025 年推出，今天我们正在了解更多关于它的信息，包括高达 1,341 马力的功率输出和新的 800 伏架构。

宝马首席技术官弗兰克韦伯在该品牌的 “通过创新实现可持续发展” 会议上制定了一些重大计划。韦伯首先由英国的汽车杂志报道，称这种新的阵容 “将实现巨大的技术飞跃”。这一飞跃的一个核心组成部分将是每辆汽车中的电池技术。

宝马将不再使用棱柱形电池，而是使用圆柱形电池，其能量密度明显提高 20%，封装效率提高 30%，充电和续航里程分别提高 30%。最重要的是，英国的 Car Magazine 表示，功率输出范围从 268 bhp（271 hp / 202 kW）到 1,341 bhp（1,359 hp / 1,013 kW）。电池组的范围从 75 kWh 到最大（目前）150 kWh。由于其 800 伏架构，它也可以快速充电。韦伯说，它将每分钟增加 30 英里（48 公里）的里程，最高可达 375 英里（603 公里）。不过，不要指望在同一辆车上展示极端的续航里程和极端的动力。

“在电池功率和极端续航上加大力度并不是解决方案，因为尺寸和重量的损失会适得其反，” 韦伯说。“相反，我们必须通过进一步降低滚动阻力、改善空气动力学和提高车载能源效率来充分利用每一瓦时。” 实现这种效率需要巧妙的设计，根据韦伯的说法，“Neue Klasse 汽车将是不遗余力的突破性努力。” 最重要的是，该品牌的 Efficient Dynamics 负责人声称，这些汽车的空气动力学效率将提高 25%。这些是宝马正在做出的重大承诺，我们希望他们能够兑现每一个承诺。