11 月 14 日，聚焦于基因和细胞治疗的上海邦耀生物科技有限公司（简称” 邦耀生物”）宣布完成逾 2 亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由上海自贸区基金领投，东方富海、天士力资本、贝达基金、歌斐资产等跟投。本轮融资后，邦耀生物将继续推进细胞和基因药物的转化及落地，并加大力度进一步加速全球化研发布局，助力全球生命科学发展。

邦耀生物成立于 2013 年，是一家聚焦于基因与细胞治疗领域的创新药企。邦耀生物核心管理团队囊括了多位深耕 CGT 领域的世界级顶尖专家，邦耀生物创始人、董事长刘明耀博士为国家首批特聘专家、国家讲席教授；邦耀生物首席执行官（CEO）郑彪博士是免疫学领域权威专家，曾在美国贝勒医学院任该校病理和免疫系终身教授，并曾任 GSK 免疫疾病研发负责人，美国强生公司全球副总裁等。邦耀生物的基因编辑平台由公司联合创始人，副总裁，国内外知名的基因编辑领军人才李大力教授领导。

目前，邦耀生物依托核心团队深厚的学术积累，致力于深度探索基因编辑转化场景，建立起坚实专利基础，并将成果转化为潜在商业化管线，于多项 IIT 试验中确认了良好成药性。其中，基因编辑治疗β-地中海贫血症是世界首个成功通过基因编辑技术治疗β0/β0 型重度地中海贫血的项目，显示出全球最优的临床效果，已于 2022 年 8 月获得 IND 批件，正式进入临床 I/II 期研究；非病毒 PD1 定点整合 CAR-T 项目采用革命性创新的技术路径，制备成本较病毒类 CAR-T 产品大幅降低，制备周期更短，临床效果更优，预计年内获批 IND，以上管线以及公司在 UCART 等项目中的各项研发成果已经获得了 Nature、Nature Medicine、Nature Biotechnology 等诸多世界顶尖期刊及国内外相关领域研发和临床专家的认可与持续看好，当前正进入里程碑集中收获的阶段。

邦耀生物 CEO 郑彪博士表示：“非常感谢各位投资方对邦耀生物的支持。当前全球 CGT 领域的药物研发尚处于较为早期阶段，也是国内生物医药产业在这一热门赛道能够实现’ 弯道超车’ 的关键契机。邦耀生物作为一家全球最早进行基因编辑技术研发和应用的企业之一，已拥有一支国际先进的科研团队和多项全球创新的领先技术，未来我们将继续立足公司日益完善的产业布局和全球化的研发布局，积极推进细胞和基因治疗药物的转化与落地，为中国以及全球患者带来更优的治疗选择。”

邦耀生物创始人、董事长刘明耀博士表示：“很高兴可以得到新老投资人对邦耀生物的认可和支持。邦耀生物在 CGT 领域拥有非常强的技术积累和优秀的运营模式，当前已建成投产了 7000 平米 GMP 中试基地，并组建了一支在新药研发、CMC、质控、临床研究以及商业化拥有丰富经验的运营团队。我们希望能以本轮融资为契机，进一步加速技术平台的全面升级与优化，以推动我们创新产品快速的临床研究和扩展，并加大全球化布局，赋能基础科研，加速细胞与基因治疗药物的临床应用，助力中国 CGT 领域发展。未来，邦耀生物仍将加大力度成为生命科学领域家喻户晓的创新药企，并依托核心的基因编辑技术和免疫细胞技术，继续秉持开放、共享、共赢的态度，愿与全球创新生物医药生态链企业一起，造福全球遗传疾病、恶性肿瘤及自身免疫系统疾病等患者，为行业和世界提供不可取代的价值。”

领投方上海自贸区基金的负责人表示，邦耀生物是全球领先的细胞基因药企，拥有全球顶尖的科学研发团队，同时其技术研发与商业运营模式的叠加创新，也让邦耀生物在拥有广阔前景的细胞与基因治疗赛道极具稀缺性，以及具备难以复制的特性。本次领投，我们很荣幸能够参与到公司的未来发展中，十分期待邦耀生物未来推动 CGT 领域的创新药物的转化与落地，助力中国在基因药物赛道快速发展，持续引领行业发展。

跟投方之一的东方富海负责人表示，我们一直在长期陪伴邦耀生物的成长发展，本次再度跟投，就是看重其在行业中拥有重要地位和持续创新的技术开发能力，同时也看到其未来在行业中的可持续性优势。未来，我们将继续从多维度支持和赋能企业，助力邦耀生物在罕见病及肿瘤等疾病领域的治疗产品早日上市，也期待其在 CGT 领域获得更多的重磅突破。

另外，本轮融资还获得了国内外知名产业投资机构天士力资本和贝达基金的大力支持，双方代表一致认为，如今全球细胞与基因治疗产业快速发展，预计将成为继小分子靶向药、大分子生物药以后的第三大生物医药支柱产业。本次选择投资邦耀生物，是其作为国内 CGT 领域发展最快的 Biotech 公司之一，一直坚持底层技术创新与产品迭代升级理念，已布局拥有五大具有自主知识产权的技术平台。我们相信在团队和投资机构的共同努力下，坚持实干、高效与创新，邦耀生物一定可以发展成为国际知名的细胞基因药企，并能尽快将科研产品转化到临床，造福广大患者。