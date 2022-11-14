近日，非洲 B2B 电商平台 Egatee 宣布已完成数千万元 A 轮融资，本轮融资由义乌小商品城领投，天使轮领投方高榕资本 A 轮继续加注。本轮融资后，Egatee 将继续深耕新兴国家市场，进一步扩大海外团队，加速用户拓展与基础供应链建设。

Egatee 成立于 2022 年 1 月，致力于打造一个提供多元服务的全链路 B2B 电商平台，为非洲等新兴市场零售终端和全球品牌商提供一站式在线交易、品牌运营、本土城配、支付结算等服务。

目前，Egatee 已开通尼日利亚、乌干达、坦桑尼亚、津巴布韦等国家站和城市云仓，累计服务海外超 10 万家商户，涵盖快消、3C、时尚百货、汽车配件、医药等多个领域。自 2022 年 1 月上线至今，Egatee 平台保持较快增长、交易额已突破近 8 亿元人民币。Egatee 计划于 2023 年陆续开通撒哈拉以南 15 个国家的业务。

Egatee 创始人 Roy Cha 表示：“非洲零售渠道市场存在巨大的机会，但绝不是简单的中国模式复制。我们平台的核心竞争力是本土化、数据化，通过系统进行最小颗粒度的实时管理。同时我们正在围绕小 B 门店建设一个强大的履约交付网络，这将在未来构成我们的核心竞争力。”

高榕资本董事总经理马晓宇表示：“Egatee 团队具有丰富的 B2B 电商和全球化运营经验，平台上线后业务实现高速增长。依托中国的制造供应链，以及团队的数字化能力和本土化落地能力，Egatee 团队将更好地赋能新兴市场零售终端，也能帮助更多品牌直达新兴市场。”

义乌小商品城集团表示：“在投资 Egatee 平台之后，义乌小商品城集团将会持续挖掘义乌、非洲两地市场的合作机会，包括跨境支付、跨境人民币领域的业务搭建，将义乌的产业生态优势与 Egatee 平台链接起来，助推义乌产业生态与全球中小企业的贸易合作。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。