电动汽车初创公司 Drako Motors 在 11 月 17 日正式发布之前预告的即将推出的 Dragon。几年前，Drako 凭借其基于 Fisker Karma 的 GTE 首次进入汽车领域。Dragon 将采用轿跑车跨界车的形式，在其揭幕前，这家汽车制造商对此做出了一些大胆的设计预览。

这个预告片并没有透露很多我们对这辆车还不了解的东西。引人注目的关键部件包括带有 LED 日间行车灯的锋利大灯、大胆的前保险杠和格栅，以及 Dragon 有鸥翼门的事实。对我们来说幸运的是，上个月在意大利拍摄宣传视频时，一辆毫不掩饰的龙展车被拍下，让我们完整地看到了它。

Dragon 最有趣的方面是，虽然它看起来是四人或五人座，但它似乎只有两扇鸥翼门。似乎 Drako 从 Koenigsegg Gemera 中汲取了一些设计灵感，设计了一款带有两个巨大门的豪华四人座。虽然对于坐在第二排的人来说可能不是很方便，但它确实带来了非常干净和流畅的设计。

除了其设计，Drako 还表示 Dragon 将配备四个电动机，这些电动机相结合可产生 2,000 hp 的功率。驱动这些电机将是内部构建的电池模块。Drako 声称它将在 1.9 秒内达到 60 英里/小时（96 公里/小时）和 200 英里/小时（322 公里/小时）的最高速度。它显然也将在 9.0 秒内跑完四分之一英里。

目前尚不清楚有多少 Dragon 的样车可以到达生产线，也不清楚量产的成本是多少。无论如何，考虑到 GTE 的成本为 125 万美元，预计它会相当昂贵。