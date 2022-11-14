Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 10 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

10 月出海手游收入榜

9 月底，米哈游《原神》3.1 版本正式上线，随着游戏角色、剧情和装备的更新，以及祈愿活动的举行，本月海外收入维持稳定，蝉联 10 月出海手游收入榜冠军。

得益于游戏版本的更新、S26 新赛季的开启，以及 Saint Seiya Collaboration 活动和新皮肤的推出，沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》10 月海外收入环比提升 22%，排名上升 4 位至收入榜第 11 名。

悠星网络《碧蓝档案》于 10 月 26 日迎来日服版本更新，同时刷新日本市场单日流水纪录，10 月海外收入环比增长 65%，重回本期收入榜第 17 名，并跻身收入增长榜第 2 名。

10 月初，灵犀互娱推出《三国志幻想大陆》繁体中文版，该游戏上线首日即成功登顶中国台港澳市场 iOS 手游下载榜，10 月海外收入突破 1550 万美元，环比增长 183%，问鼎本期增长冠军，并重回出海手游收入榜第 19 名。

10 月出海手游收入增长榜

10 月 20 日，游族网络在日本市场推出二次元卡牌手游《Echocalypse -绯红的神约》。凭借精美的二次元兽娘角色和新颖的末日世界主题，以及卓有成效的本地化运营，该游戏上线当日即登顶日本 iPhone 手游下载榜，并入围海外收入增长榜第 3 名。

朝夕光年旗下卡牌对战手游《MARVEL SNAP》于 10 月 18 日正式登陆海外市场。得益于漫威 IP 的巨大影响力，该游戏上市 2 周以来，连续多日稳居美国 iOS 手游下载榜榜首，并跻身本月收入增长榜第 4 名。进入 11 月，该游戏单日流水屡创新高，截至 11 月 9 日全球收入已突破 1000 万美元，美国市场贡献了超过 50% 的收入。

9 月底，绿洲游戏和 DAMO Games 共同推出的放置 RPG 手游《One-Punch Man:Road to Hero 2.0》(One Punch Man: 英雄之路) 正式登陆中国台港澳市场。在一拳超人 IP 的带动下，该游戏随即登顶中国台港澳市场 iOS 手游下载榜，10 月海外收入增至 9 月的 4.8 倍，首次入围增长榜第 7 名。

来自心动网络的 ARPG 手游《Torchlight: Infinite》(火炬之光：无限) 于 10 月中旬在海外市场正式上线。得益于火炬之光 IP 的号召力和独特的卡通暗黑风格，该游戏上市首日即登顶中国台港澳及韩国等市场 iOS 手游下载榜榜首，并入围 10 月海外收入增长榜第 10 名。

冰鸟网络《갓삼국》(God Kingdom)、IClockwork《리틀삼국》(小三国)、UnlockGame《검은 전설》(Black Legend) 等多款新游成功出海韩国市场，位列 10 月海外收入增长榜第 8、15 和 16 名。

10 月出海手游下载榜

Wonder Group 旗下超休闲解谜手游《Save the Doge》市场热度不减，本期在海外市场获得超过 1000 万次下载量，自 8 月以来稳居出海手游下载榜冠军。

朝夕光年旗下 IP 改编新游《MARVEL SNAP》登陆海外市场以来下载量迅速攀升，上线不到 2 周下载量已突破 670 万次，位居本月下载榜第 6 名。

Potato Games Studio 旗下音乐手游《Piano Star: Tap Music Tiles》延续 9 月强劲的增长势头，10 月海外下载量再度增长 126%，排名上升 18 位至下载榜第 9 名。

零下七度《My Hotpot Story》、Labo Lado《Labo Tank: Build & Play Game》、Whitedot《Fish Go.io – Be the fish king》以及趣加《Stormshot》等多款手游 10 月下载量均大幅提升，并首次入围下载榜。