特斯拉宣布，它正在邀请其他充电网络运营商和汽车制造商使用其电动汽车充电连接器。这家汽车制造商报告说，第三方运营商已经计划将插头整合到他们的站中。特斯拉插头，现在被称为北美充电标准 (NACS)，到目前为止，仅在特斯拉汽车上和通过特斯拉充电站提供。

其他汽车制造商已经使用了组合充电系统 (CCS) 插头，它比特斯拉的插头更大，功能更弱。汽车制造商声称它提供交流充电，可以处理高达 1 兆瓦的电力。特斯拉表示，对于自己的司机来说，这意味着他们很快就能在不使用适配器的情况下进行更广泛的充电。该汽车制造商于 9 月推出了 CCS Combo 1 Adapter 作为配件，售价 250 美元。该汽车制造商表示，它可以以高达 250 kW 的速度充电。

巧合的是，美国最大的独立快速充电网络之一的 EVgo Inc. 今天宣布了一项针对特斯拉客户的新促销活动。该供应商正在为该汽车制造商的司机提供为期三个月的 EVgo Plus 订阅计划免费试用，该计划提供更低的费率和免费的充电器预订。

不过，EVgo 在其新闻稿中写道，客户必须使用 CCS Combo 1 适配器才能利用促销活动。与此同时，特斯拉表示，NACS 插头的设计规范很容易采用。它正在与 “相关标准机构” 合作，将连接器编入 “公共标准”。