近日，福建移动和中兴通讯联手在福建地区推出了业界首个意图驱动的移动网络服务，该服务可以满足联网用户随时随地触发的业务需求，让普通用户在直播\支付等服务上获得更高质量的即时体验。

福建移动和中兴通讯共同推出的用户意图驱动的网络服务，创新性地将业界最为关注的意图驱动技术引入通信行业，并以业务保障为突破口，将意图驱动技术深度融合到日常最为常见的优化场景，包括抖音直播、移动支付等重要场景。通过意图驱动技术实现无需人工干预的定制化的服务，提升业务灵活性，网络技术人员只需根据客户需求，简单输入自然语言即可轻松完成各类复杂场景下, 特定业务的全流程体验保障，初步实现了以用户为中心的新模式网络服务。

2022 年 8 月，该方案在福建移动完成了意图驱动的移动用户体验增强服务的应用，实现了 “意图 1 分钟内下发，毫秒级守护，3 分钟内系统快速反馈意图保障效果”，在业界首次将意图驱动技术成功部署，达成里程碑式的突破。此方案高效提升了用户感知和服务水准，大幅度提升了网络运营的效率和收益，从而取得了良好的经济和社会效益。

2022 年，福建移动与中兴通讯全面开展自智网络领域战略合作，此次意图驱动的移动用户体验增强服务成功应用，是福建移动和中兴通讯在移动智能化领域的一次重要尝试和突破，意图驱动技术将进一步提升网络智能化水平，实现无接触式业务体验保障，所想即所得，让复杂的网络业务保障变得简捷。