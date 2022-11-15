11 月 14 日，2022 年度 “CCF 王选奖” 公布。清华大学刘云浩教授与 OceanBase 首席科学家阳振坤博士入选。

“CCF 王选奖” 是中国学术界的至高荣誉，授予在计算机科学技术前沿取得重要突破、研究成果通过转化和产业化，创造显著经济或社会效益的科技工作者。根据中国计算机学会官网显示，中国计算机学会王选奖每年评选一次，获奖人数不超过二名，其中一名奖励学术，一名奖励技术或工程。截至 2018 年 10 月，该奖共评选了 9 次，共有 17 人获得该奖项。

今年入选的刘云浩教授建立了物联网非测距定位和可定位性理论，提出了群智感知计算模式和大规模自组织物联网故障诊断技术，为我国物联网研究和应用做出了突出贡献。

阳振坤博士早期在激光照排系统研发中做出了重要贡献，近年来领导分布式关系数据库系统产品 OceanBase 的创新研发，为我国数据库领域发展做出了突出贡献。

OceanBase 创新推出 “三地五中心” 城市级容灾新标准，在被誉为 “数据库世界杯” 的 TPC-C 和 TPC-H 测试上都刷新了世界纪录。今年 8 月，OceanBase 正式发布 4.0 版本，实现了单机分布式一体化架构，打破了分布式数据库的界限，让中国的分布式数据库走向通用。

物联网和数据库都是我国后来居上取得重要科技突破的领域。在实现关键核心技术创新攻关, 破解 “卡脖子” 难题，助力数字产业发展上，两位科研工作者做出了突出贡献。

中国计算机学会王选奖是中国计算机学会设立的奖项，为了纪念王选院士为中国计算机事业做出的非凡贡献，学习他严谨、务实、奉献、创新、勇于超越的科研精神。该奖授予在计算机科学技术前沿取得重要突破，研究成果通过转化和产业化，创造显著经济或社会效益的科技工作者。