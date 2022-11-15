捷尼赛思表示，自 2025 年起，捷尼赛思所有全新车型均将为纯电车型；到 2030 年，捷尼赛思将实现 100% 零排放；到 2035 年，捷尼赛思将实现品牌净零碳排放。这一正全速推进的品牌全球愿景是捷尼赛思对未来的承诺。

未来，捷尼赛思将持续深化捷尼赛思非凡体验，不断满足消费者的多样化需求，朝着电气化未来前行。继去年捷尼赛思在中国推出首批车型之后时隔一年多，捷尼赛思在中国再次发布三款全新纯电车型：定位豪华纯电轿车的捷尼赛思纯电 G80、定位中型豪华纯电 SUV 的捷尼赛思纯电 GV70 以及捷尼赛思 GV60，一举将品牌在华产品布局从三款扩充至六款。

而基于纯电平台打造的首款车型——捷尼赛思 GV60 完成了中国首秀，正式揭开品牌电气化的全新篇章。新车基于 E-GMP（Electric-Global Modular Platform）电动平台打造的首款车型，定位 SUV，是目前捷尼赛思车系中入门车型。

新车延续了 “动感的优雅” 家族设计理念，不过前脸有大面积的封闭，不过家族式的盾型中网还是保留了下来，但位置更靠下，而品牌标志性 “并行双耀” 双线 LED 日间行车灯也没有缺席，辨识度很高。



动力底盘方面，捷尼赛思 GV60 将推出搭载单电机、双电机、两驱、四驱等多款车型，标准版后驱最大功率 168 千瓦，峰值扭矩 350 牛米；标准版四驱最大功率 234 千瓦，峰值扭矩 605 牛米；性能版最大功率 320 千瓦，峰值扭矩 605 牛米，Boost 模式下最大功率 360 千瓦，峰值扭矩 700 牛米。采用前麦弗逊后五连杆独立悬架，搭载 77.4kWh 的电池组。

捷尼赛思宣布正式入驻百度希壤元宇宙，揭幕品牌首个数字展厅——元宇宙捷尼赛思之家，将品牌的服务体验延伸至虚拟世界，为消费者带来一种全新的方式探索捷尼赛思非凡体验。

元宇宙捷尼赛思之家延续了捷尼赛思之家一脉相承的设计理念和语言，于虚拟世界打造了一个独特的数字建筑地标。外观设计采用品牌标志性的设计元素，简洁流畅的黑色外立面尽显优雅，与折线设计的抛光铜色格栅相得益彰，该格栅灵感同样源于品牌标志性的双线设计元素。