近期，Lupeng Pharmaceutical Ltd. 麓鹏制药有限公司 (“麓鹏制药”) 完成合计 3500 万美元的 Pre-B 轮第二期融资。

本次 Pre-B 轮第二期融资由凯泰资本与淡马锡领投，礼来亚洲基金 (LAV)、丰川资本、清池资本等其他战略投资者跟投。

本轮融资所募集资金将用于业界领先产品 LP-168、高选择性 Bcl-2 抑制剂 LP-108 以及 LP-118 等项目的临床研究。

公司联合创始人谭芬来博士与陈怡博士表示：在现阶段的市场环境叠加宏观环境的影响下，投资者更追求确定性和稳定性。在我们的核心项目 LP-168、LP-108 即将进入上市关键注册临床研究阶段，能够获得各知名投资机构在资金上对我们的进一步的支持以及在技术水平及价值潜力方面的认可，我们深感荣幸。本次融资是麓鹏制药的又一个重要里程碑，经过本次融资，公司会将资源聚焦在核心项目的临床注册研究，加速核心产品的研究进程，将好药尽早带给全球癌症患者。

凯泰资本合伙人李显显先生表示：恭喜麓鹏完成新一轮融资。凯泰资本作为公司的种子轮投资人，见证了麓鹏制药快速和高质量的发展。在此过程中，麓鹏团队展现了卓越的创新能力和执行能力，因此凯泰也连续多次参与了公司后续轮的融资。本次融资的完成，象征着公司迈向了距离产业化、资本化更近的新阶段，我们继续参与本轮融资，希望可以持续支持麓鹏的新药开发事业，也祝愿麓鹏在新的阶段取得更大的成就。