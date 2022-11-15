11 月 15 日，互联网保险代理平台蚂蚁保公布了旗下 “金选” 保险服务的年度运行报告。报告显示，从今年 3 月正式上线以来，经过市场调研评估，总计有 9 款保险产品调出 “金选”，6 款调入 “金选”。截至 10 月底，共有多家保险公司的 50 款保险产品进入 “金选”。在逐步纳入更多优质保险产品的同时，蚂蚁保 “金选” 也实现了产品池的更新迭代。

蚂蚁保 “金选” 服务近期也已上线了全新的 “五维模型” 解读和产品一键对比功能，让产品介绍更加透明和通俗，也让用户可以更加便捷地对同类保险产品做对比，明明白白买对保险。

蚂蚁保 “金选” 服务的运行报告也显示，年轻人已经成为在互联网上购买保险的主力，购买 “金选” 保险的用户有 4 成都是 90 后。

近 4 成 “金选” 保民是 90 后

据了解，目前蚂蚁保 “金选” 的 50 款产品中，包括了 24 款健康险、8 款寿险、9 款意外险、9 款财产险。这些产品均符合保障责任全面、产品条款清晰、投保及免责设置合理的标准，基本涵盖了大众最需要的保险类型，也具有较高的性价比。

自今年 3 月正式上线以来，蚂蚁保 “金选” 受到了年轻用户的青睐。数据显示，2022 年在 “金选” 上购买保险的保民中，近 4 成为 90 后。从整体上看，“金选” 用户的平均年龄为 35 岁，80、90 和 00 后用户合计占比超 80%。选择购买 “金选” 保险的保民中，有 44% 来自三四线及以下城市。

此外，选择购买 “金选” 保险的保民也倾向于多元配置，人均配置 2.1 款保险产品，他们最多配置的是重疾险和医疗险。被保人平均的重疾险保额为 17 万元，意外险保额为 98 万元。

“90 后消费者对互联网保险产品的接受度更高，另外看的懂，简单方便的投保流程也是他们所关注的重点。” 蚂蚁保 “金选” 项目负责人张放说，保险产品因为理解门槛高，看不懂和不知道怎么选是用户最大的痛点，“金选” 要做的就是将优质保险推荐给用户，不断降低理解和选择门槛，让用户明明白白买对保险。

蚂蚁保 “金选” 上线一键对比功能

入选蚂蚁保 “金选” 的保险产品，是蚂蚁保平台根据投保门槛、保障范围、性价比、服务理赔和公司经营五大维度，从平台上筛选出的一批综合竞争力最强的保险产品。

据了解，蚂蚁保 “金选” 此次上线的五维模型解读功能，会在产品介绍页面清晰地告诉用户每个保险产品在五大维度上的评分和依据，也会有保险精算师的实名评测，让用户对产品优缺点一目了然。

而新上线的产品一键对比功能可让用户同时对比 2-3 款保险产品的特点，包括投保规则、保障详情、增值服务等，方便用户了解同类产品之间的细微差异，解决用户的 “选择困难症”。

优中选优的保险产品，方便简单的投保操作，清晰明了的产品介绍，这让蚂蚁保 “金选” 服务获得越来越多用户的好评。来自市场调研的数据显示，金选用户满意度平均高于同类产品 7.3 个百分点。

南京大学商学院金融与保险学系副教授孙武军表示，蚂蚁保 “金选” 服务，本质上是在降低用户了解和选择保险产品的专业门槛，互联网保险服务的智能化、用户的年轻化也是必然趋势。消费者可以充分利用 “金选” 服务里的各种功能，结合自身的实际情况，去购买适合自己的保险产品，为自己配置多元的保障方案。