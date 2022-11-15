近日，车联网企业博泰车联网获得数亿元战略融资，投资方为江西省文化产业投资基金和金景资本等。

博泰车联网成立于 2009 年，总部位于上海，主要从事智能化车载信息服务系统研发和制造，并提供后期配套服务。目前，博泰车联网拥有操作系统、智能语音、硬件、高精地图以及云平台五大核心技术，团队超过 1400 人。博泰车联网的客户已经覆盖 30 个汽车品牌、近百款车型，200 余个车款迭代。

博泰车联网创始人应宜伦表示：“智能汽车的核心竞争领域正在转移至核心硬件、软件和操作系统等领域。而博泰从上层功能模块到底层支持均有参与创新研发，将以 ‘域控制器+下一代短距通信技术’ 等为核心，长期耕耘。”

江西文投公司旗下基金管理机构金杜鹃资本总经理樊小平表示：“随着汽车电子电气架构的不断迭代，智能网联汽车正加速演化为新一代智能终端，汽车的媒介属性将变得越来越强。我们持续看好博泰的发展前景，公司近年来增长迅猛，战略布局清晰，产品理念别具前瞻性。作为业内综合实力排名前列的出版传媒集团，江西省出版传媒集团将与博泰建立全面合作，共同将新媒体视听内容和工具带进汽车空间，为广大用户带来全新的座舱体验，实现传媒与新一代汽车用户的新融合。”

金景资本投资的新景富盈创业投资基金之合伙人梁晓刚表示：“在中印尼命运共同体的擘画引领下，中印尼两国共建 ‘一带一路’ 项目多点开花，硕果累累。博泰与五菱合作的智能车型已于去年在雅加达发布上市，市场反响热烈。金景资本致力于寻找并支持具有鲜明技术特征和高发展潜力的企业，毫无疑问，博泰正是这样的企业，相信通过我们双方的资源互补，博泰的全球业务布局定能更上一层楼。”