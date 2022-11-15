列支敦士登亲王国的金融科技公司 The Trading Pit (TTP) 宣布在最新一轮增长融资中获得 1000 万欧元。该公司将在未来 6 个月内实现所有主要资产类别（包括外汇、期货、股票和加密货币）的全球访问。Pinorena Capital 是此轮融资的主要投资者，并在早期对这家公司进行了投资。

Pinorena Capital 创始人兼 The Trading Pit 联合创始人 Illimar Mattus 表示：“考虑到 The Trading Pit 出色地完成了其原创商业计划的所有方面，我们非常渴望支持他们。TTP 在如此短的时间内获得了经纪商、平台提供商，当然还有交易者的强烈兴趣，我们感到震惊。这坚定了我们的信念：TTP 的产品和服务将从根本上改变自营交易行业今天的运作方式。我们全力支持金融科技初创企业在未来几年成为行业标杆并打造自营交易、投资和资产管理超级应用。”

由企业家 Illimar Mattus 领导的私募股权公司 Pinorena Capital 经营着重在金融科技的资产组合公司。这笔资金将帮助 TTP 实现目标并创建一个从自营交易开始、再自然扩展到投资和资产管理的超级应用。TTP 正在打造雄心勃勃的 B2B 产品和从亚洲到美洲的 B2C 业务开发网络。由多达 30 个主要交易平台和服务提供商组成的全球网络，在未来 24 个月内将成为 TTP 自营交易基础设施的一部分，流动性将来自 20 多家行业领先的经纪商。

Futures.de 创始人兼 The Trading Pit 联合创始人 Christoph Radecker 表示：“我们很高兴看到现有投资者的这种坚定承诺，这将帮助我们以更快的速度实现 The Trading Pit 的所有战略目标。The Trading Pit 源自一个简单的概念，即为所有熟练交易者提供公平的机会，在没有利益冲突且完全透明的环境中取得成功。我们的初步成功让我们相信，我们需要以大得多的勇气制定计划并加以实施，我们的投资者提供的资金将帮助我们实现目标。”

因为该公司期待将其创新方式应用于交易市场，所以其产品开发能力和速度将成为其打造成领先的一站式在线自营交易场所的关键。The Trading Pit 的平台和产品代表着熟练交易者新一代的在线服务和产品。该公司的自营交易挑战由行业专家和开发者设计，用来识别和留住全球顶级交易人才。该公司不断超越增长预测，其在平台和服务上的创新让交易者能够创造更具影响力的结果。