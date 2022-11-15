大众汽车正在推进其车型的电气化。该公司在实施其加速战略以成为无排放、软件驱动的移动供应商方面达到了另一个里程碑：自 2020 年 10 月第一批 ID.3 车型交付给客户以来，大众汽车已经从 ID 交付了 500,000 辆汽车。比计划提前一年，尽管供应状况持续紧张。

50 万部 ID 家族车型的交付证实了大众汽车的车型在全球范围内受到我们客户的好评。大众汽车的销售、营销和售后服务董事会成员 Imelda Labbé 表示，我们的电动汽车正走在正确的轨道上，我们的成功故事还在继续。“我们的重点没有改变——我们想让大众汽车成为可持续移动出行最令人向往的品牌。”

大众汽车的订单数量仍然很高：“我们正在尽最大努力尽快将大约 135,000 个订单交付给我们的客户。然而，由于零件供应持续紧张，我们不得不反复调整生产，”Labbé 评论道。

从 2033 年起，大众汽车将仅在欧洲生产电动汽车。到 2030 年，全电动汽车占到大众汽车在欧洲销量的至少 70%。在美国和中国，该公司的目标是同期电动汽车的份额超过 50%。

模块化电驱动矩平台 (MEB) 是该品牌加速战略下加速推动全球电动汽车运动的决定性因素。这种车辆架构专为大众汽车的电力驱动系统而设计，可提供远距离、充足的内部空间以及无线软件更新的可能性。MEB 是 ID 家族中所有全电动和全联网车辆的技术基础。

MEB 始终专注于全电动驱动，并且能够在整个大众汽车集团的各个细分市场中使用，因此 MEB 产生了巨大的规模经济，降低了电动汽车的成本并加快了向碳中和的过渡流动性。由于其 “为制造而设计”，MEB 还专为快速高效的生产而量身定制。这使得产生广泛的规模经济成为可能，这使得电动汽车更便宜，因此对很多人来说更实惠。