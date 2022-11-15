元宇宙 UGC 平台 YAHAHA 正式完成 4000 万美元 A+轮融资，本轮融资由淡马锡和阿里巴巴联合领投，三七互娱跟投，泰合资本担任独家财务顾问。融资款项将用于产品迭代、社区生态搭建及人员扩张。

该公司于 2022 年 4 月发布了其产品的 Alpha 测试版本，海外地区用户已经能够在 PC/Mac/移动端进行下载，且用户能够跨端同服进行互动。截止到 10 月，YAHAHA 的产品已吸引超 10 万用户注册与体验。在产品进一步推向市场的同时，YAHAHA 团队也已经扩张至近 200 人规模，在上海、芬兰、首尔等地均设有办公室，公司将进一步在其他地区设立办公室并招募当地团队。

YAHAHA 成立于 2020 年，在上海和芬兰赫尔辛基设立双总部，核心创始团队由 Unity 资深员工组成。以 3D 内容创作与消费的民主化为使命，YAHAHA 的 3D 内容创作工具将帮助任何具备创意能力的创作者们打造属于他们自己的游戏、世界和社交空间。YAHAHA 的创作工具可以帮助创作者通过简单拖拽，以无代码方式打造一款游戏。针对不同创作能力的用户群体，该工具也具备极强的拓展性和上限。成立 2 年来，公司累计已获得近亿美元融资。

YAHAHA 将利用本轮融资对产品进行全面迭代，结合 AI 和云端处理能力继续为创作者提供更完善的创作工具和新功能。此外，帮助创作者进行内容变现的功能模块也即将引入，细节内容会在近期发布。YAHAHA 也计划通过加速器、全球社区活动、Game Jams 和创作者工坊等多种方式继续扩张专业无代码开发者社群的规模。

目前，YAHAHA 已打造了一支近 200 人的全球化团队，分别位于上海、芬兰和首尔等多地的办公室，并将在本轮融资后在北美和亚太地区设立办公室并招聘本地化团队。为了加速打造其内容生态体系，YAHAHA 已计划和多家知名品牌进行合作，结合品牌 IP 在平台上打造相关内容，触达更多元化的用户群体。同时，YAHAHA 也将在近期宣布与行业伙伴和工作室达成的新的战略合作关系，目前已达成合作的 3D 内容资产核心玩家包括 Unity、Synty Studios、CGTrader 和 Dabeeo 等。

YAHAHA 创始人&CEO Chris 表示：“YAHAHA 的产品在 Alpha 测试阶段就实现了令人欣喜的增长，超过 10 万名创作者注册并在 YAHAHA 平台上创作内容，为平台的后续发展打下了坚实的基础。本轮融资的完成也标志着 YAHAHA 将在开发者体验和商业化上探索更多可能性。同时，我们也会继续通过品牌合作的方式，与游戏开发和 3D 内容资产领域的头部人才一道，继续打造我们的创作者社区。”

“YAHAHA 的愿景并不局限于引领下一代内容娱乐形态，更大的意义在于我们可以通过 IVWP（Integrated Virtual World Platform）平台和工具帮助下一代的创作者创作属于他们的优质内容。在未来的虚拟世界中有大量机遇等待着我们，我们将会持续投入打造更优秀的团队社区生态，并在下一代娱乐浪潮中保持领先。”

阿里巴巴集团投资总监 Victor Tang 表示：“YAHAHA 3D 无代码实时内容创作引擎能够大幅减少游戏创作的难度并提高效率，颠覆原有生产关系，释放大量 PGC/UGC 内容创作生产力，大量提高游戏的社交性、趣味性、创意性和品类丰富度，我们判断是一个具备爆发性增长的 PGC/UGC 3D 内容赛道，在 Chris 带领下的国际化一流管理团队，YAHAHA 有望成为一家世界级的平台公司。”

三七互娱投资负责人刘雨表示：“Web3.0 时代的到来，将引发对实时可交互 3D 内容的井喷式需求，内容创作方式也正在从 PGC 走向 UGC 和 AIGC。具有低门槛，且优质素材模板的内容创作工具将成为下一代移动互联网 UGC 内容的核心基石。我们看好 YAHAHA 开发的创作工具可以让普通用户以无代码的方式进行多人高清画质互动内容的创作，以更优质的内容体验来触达以全球成人为主的社交人群。相信以 Chris 为首的国际化的管理团队能够带领公司成为世界领先的 3D 多人实时互动平台。”

泰合资本副总裁石松源表示：“马歇尔·麦克卢汉定义的 “延展性、淘汰性、逆转性、回溯性” 指引着媒介进化的未来：一个 3D、大规模、多人实时互动、低门槛、封装多元媒介的新形态。在这个趋势之中，我们看好创作+体验结合的平台生态，也即元宇宙先行者马修·鲍尔所总结的 IVWP（Integrated Virtual World Platform），具备先发优势+长期大市场规模让它成为最值得前瞻布局的赛道。同时，对世界的解构和重塑造，需要一个能力全面综合、强协同且国际化的团队，YAHAHA 就是这样一个具备最强禀赋的领跑者，相信他们能给全球用户带来革命性的产品。”