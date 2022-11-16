近日，国内民营医疗集团亚太医疗集团（Asia Pacific Medical Group，简称 “亚太医疗”）宣布完成数亿元人民币 A 轮融资，IDG 资本和人保 (PICC) 股权投资联合领投，德福资本 (GL Capital) 参投。

本轮融资是亚太医疗集团首轮外部融资，资金将主要用于旗下上海协华医院的末期建设以及部分医院的收购。贝恩资本私募股权 (Bain Capital Private Equity) 在 2016 年 3 月收购亚太医疗控股权，目前仍是亚太医疗主要股东。

亚太医疗成立于 1992 年，由一批早期旅美华裔医生自主创业设立，是较早进入中国医疗服务领域的外资医疗机构。经过 20 多年的发展，逐步在神经外科，肿瘤治疗以及高端全科服务领域取得令人瞩目的发展，同时与众多国内优秀大型公立医院形成长期战略合作关系。目前亚太医院在国内运营 9 家医院，包括北京天坛普华医院、北京南郊肿瘤医院、北京新起点中西医结合医院、郑州天坛普华医院、上海伽玛医院、上海协华脑科医院、上海新起点康复医院 、浙江慈林医院、江苏镇江瑞康医院等。

亚太医疗 CEO 潘杰表示：“亚太医疗作为国内社会办医的先行者，采取了有机增长和并购扩张相结合的方式，目前形成了神经科和肿瘤科的医学特色，是国内社会办医的典范、公立医院资源的差异化补充。今天，我们很荣幸引进了新的资本和合作伙伴，未来我们将与所有投资机构一道携手共进，为患者提供以患者为中心的优质医疗服务，打造国内高质量的社会办医集团。”

IDG 资本合伙人张赛表示：亚太医疗作为国内领先的社会办医机构，拥有丰富的医疗资源和综合服务能力，在优秀的管理团队带领下，依靠多年积淀走出了一条民营医疗服务领域的独特发展道路。IDG 资本很荣幸能与公司极具战斗力的管理团队携手，未来将持续协助支持亚太医疗进一步发展壮大，打造成为国内民营医疗服务行业的平台型企业。

人保股权投资董事总经理吕和东表示：“亚太医疗始终秉承 ‘建造一个更健康的世界’ 的公司愿景，坚持客户至上的价值医疗理念，经过数十年的潜心耕耘，目前已成长为中国领先的具备全生命周期服务能力的大型医院集团。人保股权非常高兴能作为亚太医疗本轮的参与方，希望与其他股东一起携手助力亚太医疗未来发展，同时也将通过产权纽带，积极探索更多领域、更深层的创新合作，构建医险融合发展的新模式，为客户创造更优质的服务体验。”

德福资本创始人李振福表示：“亚太医疗在公司及多方资本的加持下，实现了快速发展，现在已经成长成为中国社会办医领域的领先企业。在疫情的挑战下，亚太医疗坚持给广大患者带来高质量的、安全的医疗服务！我们非常荣幸能与各路资本携手，推动亚太医疗的持续发展，迎接挑战，抓取机会，实现价值。”