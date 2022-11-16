11 月 16 日，比亚迪第 300 万辆新能源汽车下线发布在比亚迪全球总部举行，标志着比亚迪成为首个达成这一里程碑的中国品牌。从 “第 1 辆新能源汽车到第 100 万辆新能源汽车” 用时 13 年、从 “100 万到 200 万” 用时 1 年，从 “200 万到 300 万” 仅用时半年，比亚迪在新能源赛道上演全新 “加速度”，以领导者之姿推动中国汽车的崛起与全球绿色出行的加速变革。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在现场向比亚迪汽车用户、政府部门和媒体朋友、产业链上下游合作伙伴、同行友商以及员工等各界表达了诚挚的感谢。

比亚迪第 300 万辆新能源汽车下线视频

在活动现场，王传福总裁向足球运动员、亚洲足球小姐王霜女士交付了比亚迪第 300 万辆新能源汽车。王霜表示，“非常荣幸可以成为比亚迪第 300 万辆新能源汽车的车主，希望大家一起用绿色出行助力 ‘为地球降温 1℃’，让世界看见中国力量”。

王霜成为比亚迪第 300 万辆新能源汽车海豹车主

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚发表致辞：“比亚迪积极响应国家号召，坚定方向、矢志创新，在新能源汽车领域取得了多项技术突破，综合竞争力进入全球前列。”

郭守刚：比亚迪综合竞争力进入全球前列

面向未来行业变革与用户消费趋势变化，王传福表示，比亚迪将继续专注科技创新，以领先科技和多元化产品，持续满足人们对美好生活的新追求。

王传福表示，在现有 “四位一体” 的安全体系基础上，比亚迪还将带来另一项颠覆性的 “黑科技”，为用户带来顶级安全守护，“为了用户安心，比亚迪将安全进行到底”。

王传福：为了用户安心，比亚迪将安全进行到底

与此同时，王传福带来另一个重磅消息：比亚迪将以颠覆性技术与产品构建全新百万级高端品牌——仰望，将于 2023 年一季度正式发布亮相首款车型，为用户带来前所未有的极致性能新体验。

比亚迪将以颠覆性技术与产品构建仰望品牌

除仰望品牌外，比亚迪还将在 2023 年推出一个极具专业性、个性化的全新品牌，满足消费者日益凸显的个性化需求，与用户共建共创，并面向全市场公开招募优秀经销商加盟。

2023 年，比亚迪将推出专业个性化全新品牌

未来，比亚迪将形成比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。

比亚迪汽车多品牌策略和高质量发展

此外，通过 “在全球、为全球”，比亚迪将进一步发力全球市场，并推动乘用车的产业国际化。

比亚迪将进一步发力全球市场，并推动乘用车产业国际化

第 300 万辆新能源汽车下线，是比亚迪发展历程中一个重要里程碑，是中国从 “汽车大国” 迈向 “汽车强国” 的最佳注脚，更是加速实现全球绿色出行的最好见证。未来，比亚迪将继续与各界伙伴携手，用前瞻战略和创新技术迈向高质量发展，助力全球新能源汽车行业的变革向前，助力人类迈向绿色可持续发展的美好明天。