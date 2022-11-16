data.ai 发布了 2022 年 10 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

在 10 月中国游戏厂商出海收入排行榜中，虽然内部排名略有变动，但前五名依旧由三七互娱、米哈游、腾讯、IM30、莉莉丝占据。相比九月排名，三七互娱跃至榜首，腾讯维持在第 3 名，IM30 前进 1 名，暂居第 4。在榜单头部位置，Habby 凭借《Survivor!.io》的高热度，依旧处于第 6。而沐瞳科技表现较为瞩目，排名前进三位，获得第 8，进入收入榜单前十。沐瞳科技旗下 MOBA 动作游戏《Mobile Legends: Bang Bang》，是目前东南亚市场最受欢迎的游戏。过去几年，《Mobile Legends: Bang Bang》一直保持与日本品牌的联名合作，今年十月底他们与大热漫画系列《圣斗士星矢》开展联名合作，并发布了限量版的人物，这也帮助沐瞳科技在本月收入获得大幅提升。

在榜单腰部位置，灵犀互娱的表现同样值得一提，排名前进 5 名，上升至第 12。灵犀互娱经营《三国志·战略版》、《三国志幻想大陆》、《风之大陆》等多款游戏，其中《三国志幻想大陆》是旗下一款策略卡牌游戏，于 10 月初上线台湾。自上线以来在十月中国台湾地区游戏下载量中排名第一，并在游戏收入中排名第二。

前 30 名中，进步最大的是心动网络，排名上升 10 名夺得第 25 名。作为十月收入排行榜中，表现最为显著的中国游戏厂商，其排名上升的主要源于心动网络研发的 ARPG 手游《Torchlight: Infinite》（火炬之光：无限）。该游戏已于 10 月中旬在海外市场正式上线，自上线以来，在 iOS 应用商店，《火炬之光：无限》已在七个市场（包括韩国和新加坡）成功夺得日下载量排名第一，并在二十个市场进入排名第五。在总收入方面，《火炬之光：无限》已经在两个市场进入游戏收入榜单前十。在 Google Play 上，它在包括加拿大在内的三个市场中获得日下载量排名第一，并在六个市场中排名第五。总收入方面，《火炬之光：无限》在 33 个市场进入游戏收入榜前一百。

榜单尾部，游族网络排名上升 4 名，表现较为突出。收入的变化主要由于《Echocalypse》在海外市场的上线。10 月 21 日，游族网络在互动平台上正式宣布其自研手游《Echocalypse-緋紅の神約》在日本和东南亚地区正式上线，同时，《新盗墓笔记》在欧美和东南亚等地开启公测，相信游族网络会随之在收入榜单拥有更好表现。

根据 data.ai 的估算数据，10 月游戏出海应用收入榜单头部位置，米哈游《原神》和腾讯《绝地求生》（PUBGMobile）分别位列榜单第一、第二，与九月排名情况一致。《三国志幻想大陆》排名出现显著上升，前进 50 名，一跃进入榜单前三位置。《三国志幻想大陆》是一款团队战斗（角色扮演）游戏，该游戏的繁体中文版本由 Sialia Games 于 10 月发行上线，在 2022 年 10 月成为全球收入第一的团队战斗（角色扮演）游戏，击败了其他流行的同类游戏，如 Fate/Grand Order 和 DRAGON BALL LEGENDS。同时，《三国志幻想大陆》也在 2022 年 10 月进入全球游戏收入排名前二十（按全球所有发行商排名）。Habby《Survivor!.io》的排名虽然出现小幅下滑，仍居第 5，保持榜单头部位置。《Mobile Legends: Bang Bang》排名上升 3 位至榜单第 9，挺进 10 月出海应用收入榜前十。

在榜单腰部位置，《The Ants: Underground Kingdom》排名稳步上升，前进 3 名，位居第 18 名。壳木游戏《War and Order》排名前进 2 名，位居第 20，进入榜单腰部位置，海外收入达 880 万美元。

在榜单尾部位置，《Blue Archive》排名上升最为突出，前进 7 名，位居第 22 名。莉莉丝《AFK Arena》表现较佳，排名上升 2 位至榜单第 24 名，海外收入超过 710 万美元。