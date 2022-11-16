如果您已经忘记了 Lucid Gravity ，也不要见外，因为自从该车型在加利福尼亚被不加掩饰地看到以来已经过去了两年多。从那以后，Lucid 就没有过多谈论这款跨界车，但随着公司宣布计划在太平洋标准时间明天上午 10 点推出 Gravity ，这种情况即将发生变化。

详细信息有限，但 Lucid 在他们的 “In the Air – and Beyond” 活动之前发布了一段简短的预告视频。虽然剪辑中没有显示跨界车，但该公司在 2020 年对这款车型进行了预览，它将采用流畅的设计，让人想起 Air。我们很快就会了解更多信息，跨界车将拥有流线型车身、齐平安装的门把手和对比鲜明的车顶。我们还可以期待细长的支柱、车身覆层和铝制装饰。

规格仍处于保密状态，但该车型预计将与轿车共享动力总成选项。如果是这样的话，可能会有一款入门级 Pure 型号，它具有 480 马力（358 千瓦/487 马力）和大约 400 英里（644 公里）的续航里程。它可能会加入 620 马力（462 千瓦/629 马力）旅行版和 1,050 马力（783 千瓦/1,065 马力）版，续航里程增加约 500 英里。甚至还有可能推出功率超过 1,200 马力（895 千瓦/1,217 马力）的顶级蓝宝石顶配型号。