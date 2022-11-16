迈凯轮凯轮可能正在开发一款四门电动汽车来与保时捷 Taycan 竞争。尽管迈凯伦前首席执行官迈克弗莱维特坚持认为这家英国汽车制造商不会从其超级跑车的根基上冒险，但新任首席执行官迈克尔莱特斯对扩大该品牌的产品范围持更加开放的态度。

Leiters 将带领迈凯轮进入电气化时代，除了打造混合动力 Artura 之外，还计划推出其他各种新车型。虽然人们可能认为迈凯轮可以效仿 Rimac、Pininfarina 和 Lotus 等公司发布一款功率接近 2,000 马力的电动超级跑车，但 Leiters 告诉《汽车快报》，它更有可能打造一款面向生活方式的电动汽车。

“这项技术更加成熟 [并且允许我们] 对其进行定制以拥有更多的生活方式，更实用的目的，” 他说。“像 ‘效用’ 或 ‘生活方式’ 这样的词，你显然会得出某些结论。我认为迈凯轮的关键措施可能是能够与更多车内乘客共享。不一定是更高端的驾驶。”

如果迈凯伦要打造这样一款车型，Leiters 表示，它必须符合该品牌的轻量化理念及其车型的动态 DNA。无论品牌提出什么，它都不会便宜，因为 Leiters 认为迈凯轮的切入点应该在 200,000 英镑（235,000 美元）左右。