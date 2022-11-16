OPPO 今日正式发布超值实力新品 OPPO A1 Pro。全新升级的 A1 Pro 兼具设计美感和实用性能，搭载 120Hz 超视野护眼曲屏和 1 亿像素高清主摄，刷新同档位设计、屏幕、影像和体验新高度。截至目前，OPPO A 系列全球智能手机销量已达 5.5 亿。OPPO A 系列坚持以 “有美感” 和 “超实用” 为核心，持续为用户带来好看又好用的优质产品。未来 A 系列的 A 和 Ax 将会继续专注打磨流畅和续航，而 A Pro 则会在影像和潮流科技上有更多的尝试。

OPPO A1 Pro 整机薄至 7.7mm，重量仅有 171g，手感轻盈舒适。以自然中的水元素为灵感，A1 Pro 带来全新灵动秘境双环设计，希望带给用户更温柔的陪伴。后置摄像头和闪光灯在双环中一字排列，呈现简洁的秩序之美，摄像头下方采用竖向拼纹设计，彰显灵动。OPPO A1 Pro 采用了领先的流光晶钻工艺，上百万颗闪光晶钻随光而动，光彩耀目，并提供三款取自大自然的配色：朝雨蓝还原了雨滴从天空缓缓滑落的瞬间，晨曦金展现阳光闪烁的动态之美，月海黑则描绘出夜晚月光在海面上的倒影。

OPPO A1 Pro 提供好看、耐看的屏幕使用体验，刷新同档位产品屏幕表现新高度。A1 Pro 采用了十亿色 OLED 曲屏，率先搭载 2160Hz 高频 PWM 调光，有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险，并解决了其他调光方式在低亮度下的画面杂色问题。OPPO A1 Pro 还实现了硬件级低蓝光护眼，从光源处大幅降低有害蓝光。再加上全天候的护眼模式，不管白天还是晚上，A1 Pro 都能全方位呵护用眼健康。在国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的眼健康安全评估测试中，A1 Pro 的护眼模式获得全五星成绩。

A1 Pro 的屏幕还具备出色显示效果，覆盖 100% DCI-P3 电影级广色域的十亿色 OLED 显示屏，色彩细腻，媲美电影标准；120Hz 流畅高刷新率与最高 1000Hz 瞬时采样率，提供绝佳观看体验，更满足酣畅游戏的触控需求。A1 Pro 还拥有 2.32mm 极窄下边框，屏占比高达 93%，屏幕观看体验极具沉浸感。

OPPO A1 Pro 搭载一枚 1 亿像素大底主摄，轻松记录丰富画面细节。在低光环境下，A1 Pro 支持 9 合 1 像素融合技术，能输出等效 1.92 微米大像素的清晰照片，即使在夜间仍可捕捉精彩瞬间。OPPO A1 Pro 搭载前后双人像镜头，结合人脸超分算法，可在提升人脸清晰度的同时保持自然真实感；AI 焕彩美颜，使用户可以自由调节美颜风格；行业独家 AI 去瑕疵算法，拍照时可以只针对皮肤瑕疵进行修复，让人像拍摄更加随心所动。

OPPO A1 Pro 采用高通骁龙八核处理器，拥有 6nm 先进制程工艺，主频最高 2.2GHz，性能出色。A1 Pro 还搭载了全新的 ColorOS 13 系统，其超算平台的应用预加载与内存优化机制，可以实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿。A1 Pro 提供 8GB+128GB|8GB+256GB|12GB+256GB 的大存储组合，再加上 RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效 20GB 的流畅运存体验，应用多开仍流畅如一，后台应用保活数最高可达 26 个。

OPPO A1 Pro 配备长寿版 67W 超级闪充与 4800mAh 高耐久电池，30 分钟可从 1% 充至 80%，畅快使用，电量无忧。OPPO 独家的智能电池健康引擎，通过定制电池管理芯片、智能电池健康算法与仿生修复电解液技术，使电池寿命 2 倍于行业标准：一天一充使用 4 年后，电池最大容量依然可保持 80% 以上。此外，A1 Pro 还提供全场景智能 NFC、200% 超级音量双扬声器、屏下指纹等多项实用功能。

OPPO A1 Pro 拥有持久可信赖的 5A 钻石品质。OPPO 以顶级标准进行原料优选，A1 Pro 还参与到这块行业顶级屏幕的联合研发；在智能制造上，A1 Pro 的关键工序实现 100% 智能自动化，带来发丝级制造精度。A1 Pro 还有超过十万次测试的严苛品控、36 个月流畅护航，并能享受近千家 OPPO 服务体验中心的快捷贴心服务。OPPO A1 Pro 共提供三种存储组合，其中 8GB+128GB 版本售价 1799 元，8GB+256GB 版本售价 1999 元，12GB+256GB 版本售价 2299 元。OPPO A1 Pro 现已全面开启预订，并将于 11 月 25 日在 OPPO 商城、各大电商平台、OPPO 体验店及授权零售门店等线上线下渠道正式开售。