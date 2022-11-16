在 2022 骁龙峰会期间，高通技术公司推出全新旗舰移动平台——第二代骁龙 8。全球众多 OEM 厂商和品牌将采用第二代骁龙 8，包括华硕 ROG、荣耀、iQOO、Motorola、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、夏普、索尼、vivo、Xiaomi、星纪时代/魅族和中兴，商用终端预计将于 2022 年底面市。
高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理 Chris Patrick 表示：“我们热切地希望为人们带来更多体验，因此骁龙移动平台秉持了以用户为中心的设计理念。第二代骁龙 8 将为 2023 年旗舰智能手机市场注入新动能。第二代骁龙 8 凭借开创性的 AI、无与伦比的连接和出众的游戏体验，让消费者能够在其信赖的终端上享受各种增强体验。”
第二代骁龙 8 移动平台关键体验支柱：
- Snapdragon Smart：搭载高通技术公司处理速度最快、最先进的高通 AI 引擎，第二代骁龙 8 为整个系统提供了开创性的 AI 技术。在升级的高通 Hexagon 处理器支持下，用户能够体验更快速的自然语言处理所带来的多语种翻译和先进的 AI 影像特性。Hexagon 处理器实现全新架构升级，包括微切片推理，和一个更大的张量加速器带来高达 4.35 倍的 AI 性能提升。第二代骁龙 8 也是首个支持变革性的 INT4 AI 精度格式的骁龙移动平台，在持续 AI 推理方面能够实现 60% 的能效提升。最新的高通传感器中枢集成了两个 AI 处理器，支持直观体验，赋能自定义唤醒词。高通 AI 软件栈（Qualcomm AI Stack）预计还将提供包括 Qualcomm AI Studio 在内的更多特性和工具，让开发者能够打造更多的下一代 AI 应用。
- Snapdragon Sight 骁龙影像技术：凭借首个认知 ISP，该平台定义了专业品质影像体验新时代。第二代骁龙 8 通过实时语义分割实现照片和视频的自动增强，利用 AI 神经网络让摄像头在情境中感知人脸、面部特征、头发、衣服和天空等，进行独立优化，从而让每个细节获得定制的专业图像调优。第二代骁龙 8 还支持全新图像传感器。索尼半导体解决方案首次支持四曝光数字重叠 (DOL) HDR 技术，该技术面向骁龙移动平台进行了调优。三星 ISOCELL HP3 是首个面向第二代骁龙 8 优化的 2 亿像素图像传感器，支持专业品质照片和视频拍摄。第二代骁龙 8 也是首个集成 AV1 视频解码器的骁龙移动平台，支持 60fps 高达 8K HDR 的视频回放。
- Snapdragon Elite Gaming：第二代骁龙 8 支持全新 Snapdragon Elite Gaming 特性，包括实时硬件加速光线追踪，为手游带来栩栩如生的光线、反射和照明效果。全新升级的高通 Adreno GPU 性能提升高达 25%，高通 Kryo CPU 能效提升高达 40%，让用户能够在更长电池续航下，施展顶级操作。骁龙移动平台在全球率先支持基于移动端优化的虚幻引擎 5 Metahuman 框架，让玩家能够在游戏中体验逼真的人物角色。
- Snapdragon Connect：第二代骁龙 8 作为全球领先的 5G 平台，支持无与伦比的 5G、Wi-Fi 和蓝牙连接。第二代骁龙 8 采用集成高通 5G AI 处理器的骁龙 X70 5G 调制解调器及射频系统，利用强大的 AI 特性支持突破性的 5G 上传和下载速度、网络覆盖、低时延和出色能效。第二代骁龙 8 还是首个支持 5G+5G/4G 双卡双通的骁龙移动平台，同时发挥两张 5G SIM 卡的强大功能和灵活性。这款超先进的平台还采用高通 FastConnect 7800 连接系统，带来超低时延的 Wi-Fi 7 和双蓝牙连接，打造持久的沉浸体验。高频并发多连接技术助力在全球范围内实现 Wi-Fi 7 的峰值性能，从而在流媒体、游戏等诸多场景下带来畅快的连接。
- Snapdragon Sound 骁龙畅听技术：第二代骁龙 8 支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术，打造沉浸式音乐、通话和游戏体验。它通过动态头部追踪支持空间音频，能够呈现完整的环绕声沉浸感并支持 48kHz 无损音乐串流，让音乐的每一处细节都以艺术家希望的方式呈现。通过 48 毫秒的超低时延，让游戏玩家专注于当下，内置语音回传通道支持与其他玩家间的超清晰交流，让游戏体验更出色。
- Snapdragon Secure：在 Snapdragon Secure 的保驾护航下，第二代骁龙 8 支持最新的隔离、加密、密钥管理和认证等功能，专为保护用户数据和隐私而精心打造。上述保护措施降低了搭载第二代骁龙 8 的终端上数据泄露和恶意使用的风险。