在 2022 骁龙峰会期间，高通技术公司推出全新旗舰移动平台——第二代骁龙 8。全球众多 OEM 厂商和品牌将采用第二代骁龙 8，包括华硕 ROG、荣耀、iQOO、Motorola、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、夏普、索尼、vivo、Xiaomi、星纪时代/魅族和中兴，商用终端预计将于 2022 年底面市。

高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理 Chris Patrick 表示：“我们热切地希望为人们带来更多体验，因此骁龙移动平台秉持了以用户为中心的设计理念。第二代骁龙 8 将为 2023 年旗舰智能手机市场注入新动能。第二代骁龙 8 凭借开创性的 AI、无与伦比的连接和出众的游戏体验，让消费者能够在其信赖的终端上享受各种增强体验。”

第二代骁龙 8 移动平台关键体验支柱：