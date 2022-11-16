杭州圣域生物医药科技有限公司（SynRx Therapeutics，简称 “圣域生物”）于近日完成超亿元人民币的 Pre-A 轮系列融资，投资方为龙磐投资、海邦沣华、西湖创新投资、礼医医药等多家投资机构，本轮融资由光源资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将用于扩展公司在 DNA 损伤修复（DDR）领域的创新药物管线研发能力，持续赋能全新机制下的创新药物发现。

圣域生物董事长俞晓春教授表示，“非常感谢各位投资方对圣域生物的认可与支持。公司目前已经建立了丰富的、具有 first-in-class 潜力的研发管线，其中具有代表性的项目接近 PCC 研究阶段。圣域生物自 2021 年落户杭州未来科技城以来，在很短的时间里，已经建立并启用杭州和上海两个研发中心，集结具有丰富经验的专业研发团队，顺利推进技术平台的搭建和项目落地。相信圣域生物在资本的助力下，能尽快地将创新产品管线推进至临床，为癌症患者带来更好的治疗方案。”

圣域生物专注在 DNA 损伤修复领域，管线聚焦在合成致死新一代靶点的药物研发，致力于研发具有自主知识产权的原创抗肿瘤创新药物。公司以俞晓春教授的学术研究为基础，打造了国内唯一的细分赛道技术平台，并且成功应用在多个合成致死全新靶点的药物研发中。

创始人俞晓春教授是 DDR 领域公认的专家，深耕领域超过二十年，对药物开发具有深刻的理解。公司集结了国际一流的研发团队，在药物研发领域具有深厚的产业研发经验；核心成员来自跨国药企，诺华、恒瑞、齐鲁锐格、药明康德等。此外，公司与西湖大学、浙江大学等机构建立合作并自主建立了一系列强大而专业的生物检测方法和评估体系，为项目管线推进奠定了坚实的基础。

2022 年，圣域生物在 DDR 领域多个重要研发管线上取得关键性的突破，同时继续开拓新机理下的合成致死管线开发。预计 2023 年推动具有代表性的项目进入 IND 申报，成长为一家全球领先的、有鲜明特色的创新药物研发公司。

龙磐投资董事长余治华先生表示：“龙磐投资非常看好 DNA 损伤修复与合成致死药物在癌症治疗领域的发展潜力。公司将俞教授 20 余年在 DNA 损伤修复的生物学积累与工业界团队有机结合起来，将公司深厚的创新底蕴与优秀的项目执行能力有机结合起来，具有优异的发展潜质。公司在产品管线和开发进度上处于世界领先的位置，未来有望成药出海，充分体现国产创新药物价值。我们期待圣域生物在 DNA 损伤修复与合成致死领域获得成功。”

海邦沣华医疗合伙人黄利表示：“海邦资本非常荣幸参与到圣域生物的早期融资中，公司依托创始人俞教授在 DNA 损伤修复领域的长期积累，建立了围绕新靶点、新机制的肿瘤小分子药物研发平台，公司成立以来在各界的支持下快速的建立了一支专业团队，数个 first-in-class 的管线均取得喜人的成果，也反映了公司团队优秀的执行力，期待圣域生物未来做出世界级的创新药。”

西湖创新投资总经理张帆表示：“DNA 损伤修复领域近年来得到快速发展，处于爆发前夜。俞晓春教授作为该领域的顶尖专家之一，其多年的经验积累将不断转化出创新药物成果。公司的代表性项目着力解决 PARP 抑制剂的耐药和应答效果有限的难题。我们相信，新一代 DNA 损伤修复药物的未来应用前景一定非常广阔。”

礼医医药创始合伙人王静表示：“礼医医药非常荣幸参与圣域生物的早期融资。俞教授是 DNA 损伤修复领域公认的专家，公司依托俞教授在该领域的长期积累，并结合优秀的工业界团队，自成立以来已经在多个重要研发管线上取得关键性的突破，展现了非常扎实的科学基础和卓越的团队执行力。期待圣域生物早日开发出世界级的抗肿瘤创新药，为更多的患者带来希望。”

光源资本执行董事洪镭表示：“靶向肿瘤细胞 DNA 损伤修复领域作为合成致死疗法最具代表性的应用场景，正处于蓬勃发展时期，具有广阔的研发前景与市场潜力；多宗医药巨头的重磅交易瞬间点燃了 DNA 损伤修复领域的投资和布局热情。在国家生命科学产业化大发展和鼓励源头创新的背景下，圣域生物依托西湖大学资深教授的学术创新成果，结合经验丰富的工业界制药团队，以合成致死策略为基础，引领了 DNA 损伤修复领域的新一代 ‘源头创新型’ 肿瘤靶向药物研发。我们很高兴看见圣域生物打造了国内领先的细分赛道研发平台和 IP 优势，并完成了多项原创性一类新药的临床前研究，所选靶点均处于 DNA 损伤修复新药研发最前沿。我们相信圣域生物正稳步成为世界 DNA 损伤修复领域的领军企业，树立了 In China for Global 的创新范例；同时也十分荣幸帮助公司完成本轮融资，期待公司在合成致死领域带动新一轮浪潮，为全球患者提供世界级、中国造的优质医疗解决方案。”