腾讯音乐公布了截至 9 月 30 日的 2022 年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度总营收为 73.7 亿元（约合 10.4 亿美元），同比下滑 5.6%，环比增长 6.7%。净利润为 10.9 亿元（约合 1.54 亿美元），同比增长 38.7%，环比增长 22.5%。非国际财务报告准则下（Non-IFRS），净利润为 14.1 亿元（约合 1.98 亿美元），同比增长 32.7%，环比增长 32.5%。

第三季度，腾讯音乐在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 5.87 亿人，与上年同期的 6.36 亿人相比下降 7.7%；社交娱乐服务的移动 MAU 为 1.55 亿人，与上年同期的 2.05 亿人相比下降 24.4%；在线音乐服务的付费用户人数为 8530 万人，与上年同期的 7120 万人相比增长 19.8%；社交娱乐服务的付费用户人数为 740 万人，与上年同期的 1000 万人相比下降 26.0%；在线音乐服务的月度 ARPPU（每付费用户平均收入）为 8.8 元，与上年同期的 8.9 元相比下降 1.1%；娱乐服务的月度 ARPPU 为 177.3 元，与上年同期的 163.9 元相比增长 8.2%。