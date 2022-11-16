近日，一年一度的 Futurecom 通信展在南美最大城市巴西圣保罗隆重举办。这是南美洲最大规模、最具权威性的电信展览会，汇聚国际电子业内的知名高端企业 200 多家参展，超 3 万人次参观。中兴通讯与巴西 Multilaser 联合参展，展示了中兴通讯的固网及多媒体等业界领先的产品和技术，得到参展观众的广泛关注和好评。

在本次 Futurecom 展会中，中兴通讯的机顶盒展台划分为 “Diverse Products Expand Future Business”（多样化产品拓展未来业务）、“Comprehensive Android TV Solutions”（全面的 Android TV 解决方案）、“Voice Interaction – a Key Entrance for Smart Home”（语音互动-智慧家庭的关键入口）三个部分，通过全系列产品静态+动态 DEMO 联合展示方式，展示了中兴通讯全系列、全制式、全场景的机顶盒解决方案能力，整合头部内容商等合作伙伴的强大的生态合作能力和端到端的快速交付能力。

截至目前，中兴通讯机顶盒产品已经在全球超过 45 个国家和 140 个运营商实现规模商用，IPTV/OTT STB 市场占有率全球第一 (Omdia 2022Q1)。未来，中兴通讯将与全球客户进一步深化合作，持续提供优质可靠的产品及服务，打造精品家庭终端，构建智能家庭的美好未来。