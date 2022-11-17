Analog Devices, Inc. 宣布推出长距离单对以太网供电 (SPoE) 供电设备 (PSE) 和受电设备 (PD) 解决方案，助力客户提升智能楼宇、工厂自动化以及传统网络边缘上其他应用的智能水平。此系列方案产品支持实时电源管理和遥测功能，不仅待机功耗超低，且易于安装，利于在工厂和楼宇自动化应用中打通” 最后一英里” 的供电连接。

ADI 工业自动化事业部副总裁 Leo McHugh 表示：“随着计算能力被推向以往想象不到的应用和领域，智能边缘已成为数字时代最令人兴奋的发展方向之一。ADI 致力于提供出色的技术和解决方案，帮助客户在智能楼宇和工厂以及未来更多应用中充分发挥出智能边缘的全部潜力。”

打造未来的数字楼宇

ADI 新推出的 SPoE 解决方案 LTC4296-1 和 LTC9111 可以解决为设备提供电力和数据的各种挑战，即便设备处于偏远、难以进入的端点位置，依旧可以触达。此解决方案旨在通过网络为新式端点应用无缝提供电力和数据，同时可面向资产健康状况、环境条件、安全指标等局部因素提供评估。其所提供的本地感知和控制能力，将成为构建未来数字楼宇的基石。

ADI 的 SPoE 解决方案使用单对双绞线以太网电缆来提供高效、可靠、易于安装的电源，并且尺寸更小、重量更轻，以此减少对本地电源和电池的依赖。与 ADI 的 Chronous ADIN1100 和 ADIN1110 10BASE-T1L 工业以太网解决方案配合使用时，客户能够跨越一公里以上的距离可靠地传输电力和数据，与之前的以太网标准相比，传输距离大幅增加。

互操作效率

ADI 的新款 5 端口 SPoE PSE LTC4296-1（具备分类功能）和 SPoE PD LTC9111（具备极性校正功能）支持单对供电的 SPoE 和数据线供电 (PoDL) 版本。SPoE 在单对以太网 (SPE) 的基础上进行了增强，能够提供更可靠、容错能力更强且可互操作的点对点电源解决方案，功率最高可达 52W。这两款产品都符合 802.3cg 标准，并支持串行通信分类协议 (SCCP)。