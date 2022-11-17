动点出海获悉，泰国金融科技初创公司 Beam 近日宣布，已经获得了一笔 250 万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由红杉旗下加速器项目 Surge 领投，Partech Partners 参投。作为本次融资的用途，Beam 表示，新的资金将会推进公司在泰国以及东南亚地区的扩张，并进一步提升其客户规模。

Beam 成立于 2019 年，是一家专注于结账环节的支付方案提供商，主要面向社交电商领域的商家群体，为其提供一键式的在线支付解决方案。据介绍，在接入 Beam 的服务方案后，商家为用户提供包括银行卡、分期付款、先买后服、电子钱包等多种支付方式，且 Beam 已经支持了绝大多数市场地区的主流支付方式（包括支付宝和银联）。

据悉，Beam 的盈利模式主要为基于支付方式类型对每笔交易收取固定百分比的费用，其常见客户类型为时尚、美妆、家居、生活以及电子产品领域中日订单额达百单规模的商家。

根据 Beam 的说法，其解决方案只需 20 秒就能完成支付环节，这比常规的在线结账方式快四倍。而基于 Beam，商家的结账率得到了高达 30% 的提升。

目前，Beam 正专注于在泰国市场的发展。不过，该公司也透露，也有计划扩张到东南亚的其他地区。

有数据指出，现阶段，东南亚社交电商的市场规模已经达到了超 130 亿美元。