在手机进入到存量竞争的情况下，如何将既定的产品力衍生到汽车内，是现在中国手机厂商要做的事情。在几年前，这个趋势不是太明显，而在最近的两年，有加速的迹象。随着新能源车被越来越多的新兴消费者所认同，手机和车机的界限将被进一步打破。

原本的车机市场，大家都固守在一个并不怎么智能的车机系统里。随着电动的加入，5G 的兴起，这个局面如今正在被摧古拉朽改变。在这个过程中，智能手机的研发团队，对于车机系统，有着天生的基础。而新的车内多个智能屏幕，也为手机厂商带来了一个新的舞台，这个舞台不能登的太晚，晚了就没有了演出的机会。

首先，我们可以看到魅族科技在这方面做的调整，其刚刚发布了 FlymeAuto 车机系统，该系统作为魅族 Flyme 在智能座舱上的延续，同样采用了 Alive Design 设计理念，能够为车机系统带来全新 Smart Bar、小窗模式、节日桌面这三大功能。FlymeAuto 车机界面 Dock 栏可以显示更多关键信息，如音乐播放、地图导航、泊车辅助等内容，智能匹配多种场景需求；同时小窗模式的应用，也能免去反复切换不同应用的繁琐。从使用效果来说，这个设计更接近智能手机。另外，针对黑白配的传统车机背景，FlymeAuto 也支持根据节日实时更新的节日桌面。在未来，我们应该会看到魅族的车机系统在吉利的车型中出现。

荣耀与理想汽车合作，基于 Magic UI 6．0 的强大 AI 能力，为用户带来了更便捷的主动服务入口。理想车主使用荣耀手机下载理想汽车 APP 绑定车辆使用一段时间后，荣耀 YOYO 建议便可学习车主的上下班通勤习惯，并在工作日的上下班时间段，精准预测车主用车需求，主动弹出控车卡片。用户无需点击 APP 就可完成车内温度调试、车辆位置查找等远程操作；并且控制卡片上还会显示车辆的充电状态、充电剩余时间、以及续航里程等信息，无需上车或再打开 APP 查看详情，通过悬浮车控卡片就能轻松 get 爱车状况；而且携带搭载 Magic UI 6．0 的手机，还可实现无感解锁，拉动车门把手即可自动解锁，踩下制动踏板自动启动，远离车辆则会自动上锁。

在华为智能汽车解决方案中，官方表示 HarmonyOS 车机操作系统可以实现 “通过一芯多屏，多并发、多用户多任务处理，激素启动，多部件协同，满足出行场景需要”。结合鸿蒙系统在消费电子类产品体现出的突破硬件限制、实现内容高效流转的理念，鸿蒙系统车机也能实现手机资源快速分享至车机，令车厢化身游戏厅、电影院、K 歌房等为用户带来与众不同的智能用车新体验。本身 HarmonyOS 鸿蒙智能座舱应用市场就已经自带 30+ 精品应用，覆盖音视频游戏等多品类头部 App，并且与座舱体验深度打通，能够实现可视可说、无缝流转、帐号登录等多种 HarmonyOS 鸿蒙座舱能力。

Harmony OS 车机操作系统将作为华为智能座舱解决方案的一部分进入整车前装，目前已经有多款车型配置了。其中，AITO 品牌问界系列车型在华为的赋能下，凭借 HarmonyOS 鸿蒙智能座舱将车辆座舱智能化再一次提升到新的高度。目前 HarmonyOS 的设备数量已经达到了 3.2 亿，包括大屏、平板、手表、手机、音箱等等，鸿蒙智能座舱在跨设备链接能力这一方面已经远超其他汽车品牌的车机了。

OPPO Carlink 是基于潘塔纳尔智慧跨端系统打造的车机互融系统解决方案，在今年 8 月的 OPPO 开发者大会上正式发布。而仅 2 个月后，该方案便从实验室开发阶段成功落地到量产整车，充分展现了 OPPO 布局生态领域的决心和快速产品化的能力。在上汽” 飞凡 R7″ 上，用户可以体验到超级流转、游戏增强、一键导航、跨端输入、语音控车、近车迎宾、舱内解压等功能，实现了 OPPO 手机、手表与汽车的智慧互融新体验。当 OPPO 与汽车厂商达成更紧密、更完善的合作、实现人性化且拥有一定差异化的深度融合时，或许能成为大众体验车机互联的最佳选择。

vivo 发布 OriginOS 操作系统的最新版本——OriginOS 3，同时首次披露，在智慧出行方面，OriginOS 3 可支持奔驰 EQS、宝马 X3 等更多车型，同时也与合作伙伴一起落地了特斯拉 Model 3、小鹏 G9、凯迪拉克等车型的数字车钥匙。在服务接力层面，vivo 智能车载 3.0 可快速打通手机与车内的导航数据，通过车机无感连接，实现高德地图导航路线接力，免去车内手动输入导航路线的步骤，大大提升出行效率; 面对停车位置与目的地不一致的情况，系统则可在用户下车后自动转为步行导航，并实现在手机上的接续，助力其顺利到达目的地; 此外，也可实现手机视频等内容直接流转到车。通过多场景全方位覆盖、多应用全链路打通，提升用户使用体验，让出行比想象中更丝滑、更便捷。

vivo 始终坚持以消费者需求为导向，打造较好的的用户体验，多年来，vivo 以此为基准不断进行创新性探索和实践，此次 vivo 智能车载 3.0 在智慧出行新生态则也不例外，其在服务接力、游戏座舱、秒传分享以及手车画屏等层面展现出极强的协同能力，涵盖导航、影音、文件分享、游戏娱乐等多维功能，让用户在众多高频使用场景中感受到了便捷、有效、统一的体验。vivo 更是正式宣布将基于与比亚迪的长期合作，与腾势 link 达成开放合作，力求以开放共赢的态度，与行业伙伴共建智慧出行新生态的繁荣。

小米在智能驾驶、芯片、电池等领域均先后投资了数十家汽车产业链企业。“CarWith” 是小米打造的车机互联系统。用户通过 CarWith 连接手机与汽车，可以实现在汽车中控屏上使用手机中的导航、音乐、电话等应用服务，与苹果的 CarPlay 以及华为的 HiCar 等功能相似。小米造车项目始于去年 3 月份，预计首款车型将于 2024 年上半年量产上市，那么它必将率先搭载小米的 CarWith 车机互联功能。不过，现在这个车机系统的信息还比较有限，我们会继续保持观察。