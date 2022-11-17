根据 data.ai 发布的 2022 年 10 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，非游戏厂商收入榜单前五名无变化，依旧由字节跳动、欢聚集团、腾讯、睿琪集团和美图占据。

榜单头部位置，爱奇艺排名前进 3 名，夺得第 6 名。从九月以来保持稳步上升趋势。榜单腰部位置，小影科技前进 2 名，排名第 14 名。小蚁科技前进 2 名，排名第 15 名。旗下产品《小蚁摄像机》和《YI Lo T》在 10 月表现依旧出色，在两者的带领下，2022 年小蚁科技的收入一直稳步增长，他们在 2022 年 10 月的综合收入是迄今为止最高的，与去年同期相比增长超过 60%。

哔哩哔哩在 10 月榜单排名中上升幅度最大，前进 8 名至榜单第 29 名。目前印度尼西亚和美国是其最大的海外市场，由漫画应用 BILIBILI COMICS 引领收入增长，与 2022 年 1 月相比，他们在这两个市场的收入在 2022 年 10 月增长了近 7 倍。

同时，榜单尾部位置，Kingsoft 排名上升 4 位至榜单第 28 名，闯入非游戏厂商收入榜单前三十。Kingsof 旗下热门应用 WPS Office 在印度尼西亚、印度等亚洲市场很受欢迎。与年初（2022 年 1 月）相比，他们在 2022 年 10 月的收入增长了近 40%，与前一个月相比增长了 5%。

10 月中国非游戏厂商应用收入排行榜中头部榜单变化较小，TikTok 稳居榜首，BIGO LIVE 位居第 2。爱奇艺排名前进 3 名，进入榜单第 3。

在榜单腰部位置，YoHo – Group Voice Chat 表现较为突出，排名上升 3 位，闯入收入榜单前二十。赤子城科技旗下的 YoHo – Group Voice Cha 是一款社交类应用，用户可以在应用上进行语音聊天。你我当年（Remini）作为照片修复软件，延续上月的良好表现，排名上升 2 位至榜单第 14 名。

在榜单尾部位置，不少应用排名上升势头强劲。Picture Mushroom 在 10 月非游戏厂商应用收入榜单中上升幅度最大，前进 15 名，位居榜单第 27。睿琪软件的 Picture Mushroom 是一款教育类应用，用于快速识别蘑菇，用户只需拍下或上传一张蘑菇的照片，该应用便可以在几秒钟内帮助用户识别出蘑菇种类。同时，Tp-Link Tapo 表现依旧十分亮眼，前进 8 名，闯入榜单前三十。Tp-Link Tapo 是一款生活类应用，主要帮助用户管理智能家居，还包括监控和控制智能家居设置或安全系统。