英伟达公布了 2023 财年第三财季财报。报告显示，该公司第三财季营收为 59.31 亿美元，与上年同期的 71.03 亿美元相比下降 17%，与上一财季的 67.04 亿美元相比下降 12%；净利润为 6.80 亿美元，与上年同期的 24.64 亿美元相比下降 72%，与上一财季的 6.56 亿美元相比增长 4%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 14.56 亿美元，与上年同期的 29.73 亿美元相比下降 51%，与上一财季的 12.92 亿美元相比增长 13%。

按业务类别划分，英伟达旗下数据中心业务第三财季营收为 38.3 亿美元，与上年同期相比增长 31%，与上一财季相比增长 1%。英伟达旗下游戏业务第三财季营收为 15.7 亿美元，与上年同期相比下降 51%，与上一财季相比下降 23%。英伟达旗下专业可视化业务第三财季营收为 2.00 亿美元，与上年同期相比下降 65%，与上一财季相比下降 60%。英伟达旗下机动车业务第三财季营收为 2.51 亿美元，与上年同期相比增长 86%，与上一财季相比增长 14%。

英伟达预计，2023 财年第四财季该公司的营收将达 60 亿美元，上下浮动 2%。