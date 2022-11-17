realme 正式推出全新一代科技越级代表作，包括真我 10 Pro+、真我 10 Pro 和真我 10 三款新品。发布会上，真我 Buds Air 3S 也同步亮相，挑战千元级耳机音质。

秉承 “敢越级” 的品牌理念，真我致力于为全球用户打造兼具强劲性能和潮流设计的产品，让每一个年轻人尽享越级体验。作为真我数字系列回归国内的首秀之作，真我 10 系列在屏幕、影像、设计、性能体验等多方面达到颠覆性越级，不仅带来真我首款 2160Hz 超高频调光旗舰曲面屏，还带来了 1mm 窄边旗舰 LCD 直屏，更有旗舰级一亿像素加持，可谓卷到极致，旗舰该有的体验，一个都不妥协。

真我 10 Pro+搭载了一块耗费亿元打造的 2160Hz 旗舰曲面屏。独家定制的 61°黄金曲率，既保证了曲面设计的弧形之美，又带来近似无边界的视觉效果；全新的 COP Ultra 封装工艺，打造出 2.33mm 真我最窄下巴，带来超广的视野与无比惊艳的视觉震撼效果；显示素质方面，采用更清晰的旗舰类钻排列，支持 120Hz 十亿色显示、16 倍触控分辨率、1260Hz 瞬时触控等越级屏幕配置。

值得一提的是，真我 10 Pro+还采用了由真我联合头部国产屏幕厂商共同研发的 2160Hz 超高频调光技术，相较于常规的 480Hz，调光频率提升 4.5 倍，既能保持暗光下的色彩显示准确性，又能解决低亮度频闪明显的问题，带给用户更加舒适的用眼体验。不仅如此， 真我首发 2160Hz 超高频调光技术，将打造旗舰好屏的「第三标准」，推动国产屏幕技术的高端化进程。

在软件体验和品质方面，真我 10 Pro+也带来自研 X-touch 防误触算法、0.65mm 二次钢化高强度玻璃等越级亮点。可以说，真我 10 Pro+的这块屏幕在方方面面都卷到了行业顶级的水准，正如徐起所言，真我深知一块好屏幕对于用户的重要性，在为用户创造越级体验上，怎么卷都不为过。

设计方面，真我 10 Pro+采用星曜设计理念，带来全新配色 “星曜之光”。首创棱镜光锥纹理+星尘粒子设计，采用双纹双镀工艺，将光的魅力在手机后盖上发挥得淋漓尽致。此外，还有 “夜” 和 “海” 两款配色，采用细腻闪光砂工艺，质感满满。

性能部分，真我 10 Pro+搭载天玑 1080 旗舰芯，它采用台积电 6nm 先进制程，带来高性能低功耗的均衡表现，能够稳定运行王者荣耀 90 帧模式。67W 智慧闪充+5000mAh 超大电池的闪充长续航组合下，真我 10 Pro+机身薄至仅 7.78mm，更有 X 轴线性马达、立体双扬声器、多功能增强版 NFC、车道级双频 GPS 导航、屏下光感指纹等旗舰体验，真正卷到极致！真我 10 Pro+还是首款出厂即搭载 realme UI 4.0 的真我手机，带来全新的智能交互体验，更流畅、更高效、更智能。

影像方面，真我 10 Pro+搭载了新一代一亿像素超感光主摄，支持全新 9 合 1 像素融合技术，带来清晰明亮的拍摄体验，搭配 HyperShot 旗舰影像架构，让成像速度、画质以及夜间拍摄能力都大幅提升。除了出色的影像体验外，真我 10 Pro+还配备了新一代传感器变焦技术、一拍多得、超级合影、全新街拍模式 3.0 等功能，满足用户在不同场景下的拍照所需。

真我 10 Pro+拥有三个内存版本，8GB+128GB 版本，售价为 1699 元；8GB+256GB 版本，售价为 1999 元；12GB+256GB 版本，售价为 2399 元，首销限时价 2299 元。

如果说真我 10 Pro+卷出了同级的曲面屏天花板，那么真我 10 Pro 则卷出了一块期待已久的超窄直屏天花板。真我 10 Pro 搭载 6.72 英寸旗舰级 LCD 直屏，它通过新一代微边框工艺方案实现 1mm 窄边框，与常规 LCD 2.0 架构相比，窄边框设计侧边压缩 0.71mm，达到行业领先水平。同时，真我 10 Pro 采用行业首发隐藏式缓震微缝连接工艺，让边框与玻璃直接结合，在确保防水防静电的同时，做到极窄边框效果，简约而高级；为保证屏幕显示完整性，真我 10 Pro 还采用集成式光感设计，将光线传感器放在听筒的中框位置，进一步缩小屏幕边框，屏占比高达 93.76%。

真我 10 Pro 的直屏显示素质也极为出众。2400*1080 FHD+分辨率，391ppi 的超视网膜显示，效果更细腻清晰，还支持影院级的 DCI-P3 广色域，屏幕峰值亮度升级到 680nits，远超一般 LCD 屏，在护眼方面，也获得了莱茵低蓝光认证。120Hz 的高刷屏幕与 6 档智能变速高刷组合，可根据不同应用场景智能切换刷新率，实现极致流畅的体验。

在外观方面，真我 10 Pro 采用与真我 10 Pro+相同的三款配色和设计工艺，机身则采用了直角边设计，整体的线条更加鲜明，机身厚度仅为 8.1mm。此外，真我 10 Pro 搭载真我 10 Pro+同款亿级像素和 realme UI 4.0 系统，带来影像与系统方面的越级体验；还有 33W 智慧闪充+5000mAh 超大电池，最大 12GB+256GB 大内存，配备立体双扬声器+200% 超大音量。真我 10 Pro 的售价同样诚意十足，8GB+256GB 版本售价为 1599 元，12GB+256GB 版本售价为 1899 元。

此次发布会上，真我 10 也同步亮相，这款产品已提前开售，上市仅一周，出货量就超过了 10 万台。真我 10 承担着在全球进行 5G 普及的重任，让更多的年轻人能够提前享受到领先的 5G 体验。真我 10 还搭载了 33W 智慧闪充+5000mAh 超大电池的闪充配置， 8GB+256GB 大内存组合，运存更大更流畅。同时配备 1080P 超清护眼屏，200% 超大音量，八核双模 5G 强芯，体验全面越级。目前，真我 10 正在全渠道火爆热销中，售价仅 1299 元起。

与真我 10 系列一同发布的，还有音质全面越级的 TWS 耳机产品真我 Buds Air 3S。真我 Buds Air 3S 采用全新研发的蓝鲸振膜，11mm 低音大动圈，支持杜比全景声 Dolby atmos，为用户带来媲美千元级耳机音质的震撼听感。耳机仓采用了新颖的 “乐” 光宝盒设计，耳机杆则采用鲸鳍耳翼设计，佩戴更舒适稳固，还有 30 小时超长续航、自定义 EQ 调音、69ms 游戏低延时等全方位的越级体验。

真我 Buds Air 3S 的售价为 199 元，首销限时价 169 元，并且真我老用户还可以领取 20 元优惠券，享受专属补贴价 149 元。