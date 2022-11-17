11 月 17 日，深透医疗（Subtle Medical）完成数千万美元 B 轮融资。本轮融资由钟鼎资本领投，春华创投联合领投、Fusion Fund、本草资本、榕泉资本（Banyan Pacific Capital）、达泰资本、欧洲医疗基金 Crista Galli Ventures、Catchlight Capital 等共同参与，其中老股东多为超额追加跟投。

深透医疗旗下拥有全球仅有获 FDA、CE、中国 NMPA 批准的 AI+医学影像增强加速产品产品线，旗舰产品为 SubtlePET 及 SubtleMR，提供降本增效的医学影像 AI 解决方案，并基于 2017 年起布局的全球专利技术持续扩大产品线及市场。

据悉，本次融资将用于中国市场的加速布局和全球市场商业化，进一步开发领先国际的技术，服务国内外客户，以及完成多产品矩阵加速研发落地。

“随着工业 4.0 浪潮深化、医疗服务智能化、创新技术驱动产业升级等趋势发展，深透医疗以独特的影像工作流人工智能解决方案入手，通过智能化技术推动优质医疗资源。帮助医疗机构及医学影像机构降本增效，服务普惠大众。” 钟鼎资本合伙人朱迎春表示。

据深透医疗创始人 CEO 宫恩浩博士介绍，深透医疗已在全球落地多种商务形式，实现影像 AI 产品 SaaS 订阅制持续收费及按例付费。

其中，对于医院及影像中心客户，深透医疗产品可大幅度缩短患者检查时间，有效增加病人检查通量、提高检查效率、降本增效。深透医疗与医院签订年度或季度付费的长期服务协议，为医院带来切实的效率提升及收益增长。

在中国市场，深透医疗已在超百家医院和影像中心及体检中心完成临床落地。为满足国内需求，深透医疗进行了产品 SupMR（即中国版本的 SubtleMR）及 SupPET（即中国版本的 SubtlePET）国产化以及基于本地部署的优化升级，完成了 NMPA 软件注册。其合作伙伴包括诸多中国顶尖的医院，以及体检及高端影像健康服务集团，前者如瑞金医院、天坛医院、长海医院、朝阳医院、苏州大学附属第一医院等知名医院，后者包括美年大健康、一脉阳光、全景医疗等国内最大的影像集团。

放眼全球，目前深透医疗已在全球各地超 400 家影像服务联盟和企业部署，其中包括美、中、欧、拉美等地最大的影像中心与集团，如美国最大的影像中心联盟 RadNet、美国最大的医生集团 Kaiser Permanente，欧洲最大的第三方检验机构 Affidea 以及南美最大的医疗检查机构 DASA 等各地头部联盟。

如今，深透医疗产品已在全球与顶尖医疗机构合作中得到了广泛质量验证，包括斯坦福大学医学院、加州大学旧金山分校医学院（UCSF）、MD 安德森肿瘤医院、西奈山医疗中心、UPMC（匹兹堡医疗中心）等权威医疗机构均背书和发表临床验证论文。

深透医疗还积极推进 OEM 解决方案商业化，通过与全球顶尖药厂、影像设备商、医药临床实验业务商（CRO）合作，进一步扩大营收，如与 MRI 市场领导者西门子医疗宣布预装合作，成为西门子图像重建管道 OpenRecon 唯一的 AI 影像处理合作伙伴以及 2022 年进博会深化本土创新、国产智能技术落地合作的计划；以及与拜耳医疗（Bayer）等多家头部医药公司进行相关合作，通过深透医疗在 MRI 和 PET 等模态的 AI 影像增强和智能分析等技术提升肿瘤、阿尔兹海默症等疾病药研发的试验效率与数据质量。除此之外，深透医疗还与英特尔、英伟达等跨国公司合作，优化医疗 AI 领域技术与部署平台搭建，提升 AI 算法性能与效率，提供最有临床价值和落地前景的应用。

春华创投执行董事李若琦表示，“深透医疗拥有全球领先的技术与业界一流的 AI 与临床影像人才，不仅产品在全球领先，更脱颖而出打造了全球顶尖的解决方案平台。我们相信，随着深透医疗产品线拓展，其解决方案将持续助力医院实现临床数字化转型，以技术拉平医疗不均衡现状，打造国家医疗新基建。”