领先的颠覆性全电动商用车制造商和服务提供商 Volta Trucks 与瑞典优质轻型电动摩托车制造商 Cake 宣布合作，旨在减少最后一英里交付的碳排放和拥堵，同时改善对最终客户的服务。

计划于 2023 年第一季度在巴黎进行的第一次试验将与时尚和设计品牌和企业家族 H&M 集团合作。从仓库到最终客户的完全集成的零尾气排放交付服务使用电动卡车和电动两轮车的最高效组合。

宽敞的 Volta Zero 可以在世界上最严格的零排放区自由运行，将充当移动微型枢纽或迷你仓库。Cake 的电动摩托车将在工作日开始时从配送中心装载到 Volta Zero，并部署到市中心。从那里，Cake 电动摩托车将以最快和最可持续的方式将最后一英里的包裹交付给客户，而不会影响交通，也不会为停车费力。Volta Zero 可全天免费重新部署到其他地点，或在必要时为 Cake 摩托车提供快速更换电池，从而为全市范围内的交付提供高效覆盖。

Volta Trucks 和 Cake 的成立都是为了应对现代交通运输的挑战。专注于两个截然不同的车辆平台，但共享相同的目标，这两种技术的集成为服务于快速发展的电子商务交付行业的零售商提供了直接的机会。