近日，中国建筑光伏一体化（BIPV）企业龙焱能源科技（简称 “龙焱能源”）宣布完成新一轮融资，本轮融资由光智资本领投，钱塘建投集团、水木春锦资本、浙江创新发展资本、立元创投、博海泽华跟投，光源资本担任独家财务顾问。此次融资将主要用于技术研发和新一代产线投资建设。

龙焱能源于 2008 年由国际光伏专家吴选之教授等人创建，承担了国家高技术研究发展计划（863 计划）先进能源领域课题，成功打破国外技术垄断，率先在中国实现了完全自主研发碲化镉薄膜太阳能技术产业化。公司产品已成功应用于北京世园会中国馆、杭州国家版本馆、世界顶尖科学家论坛永久会场、嘉兴火车站、顺丰鄂州机场、河北雄安商务中心、大同未来能源馆、迪拜世博会瑞典国家馆等百余个标志性优质光电建筑项目中。

龙焱能源联合创始人、董事长兼 CEO 吴奔表示：“龙焱创立 14 年来，始终专注于碲化镉薄膜太阳能电池技术系列产品的研发、生产和产业化落地，已经在技术、产品、合作渠道和服务能力等方面构筑了坚实的护城河。本次融资恰逢 BIPV 市场即将迎来爆发的关键节点，依托光智资本等专业投资人的强势助力，采用龙焱独家研发核心技术的第四代大尺寸新产线将加快建设，如期竣工投产；同时依托特斯联全球领先的人工智能物联网技术，为龙焱能源科技带来更为丰富的产业应用场景和生态系统，打造基于碲化镉薄膜电池技术的创新发展新方向。”

目前，龙焱能源已开发出 50 余种可适用于不同建筑应用场景的碲化镉薄膜光伏发电建材产品，可根据不同需求灵活定制，真正实现光伏发电建材在建筑应用中替代传统建材。减少二氧化碳排放，节约煤炭化石燃料使用的同时，还能有效降低建筑物能耗，使建筑物从 “高能耗建筑” 向 “低能耗建筑”、“近零能耗” 乃至 “产能建筑” 转变。

钱塘建投集团认为：作为新能源的重要形式之一，光伏行业在 “双碳” 政策的引导下迎来了巨大的发展机遇。龙焱是杭州钱塘区光伏行业的代表性企业之一，近年来充分受益于 “双碳” 及光伏建筑一体化政策，业务增长迅速，其产品具备独特的竞争优势，累计在国内建成上百个标杆性的光伏建筑一体化项目。基于对龙焱的充分了解和对光伏市场增长的高预期，我们非常看好公司在光伏领域的发展前景，并将从各个层面全力支持公司的业务发展。

水木春锦资本总经理安宇明认为：近一年来 “双碳” 相关政策及举措正紧锣密鼓地推进，中国 “双碳” 目标孕育万亿级绿色能源市场，绿色建筑行业进入高速发展快车道，建筑屋顶与立面进行光伏改造，市场空间超过 3000 亿。龙焱能源具有业内顶尖的管理团队，创始人从事各类太阳能电池研究 36 年，企业技术先发优势明显，2020 年获得光伏行业首个绿色建材证，也是国内唯一可规模化生产碲化镉薄膜组件产品的制造商，具有很高的发展潜力和投资价值，水木春锦资本将充分践行 “FBI” 理念，通过产业、商业、金融联动模式，帮助企业快速成长。

浙江创新发展资本执行总裁余爱萍表示：龙焱能源科技已成立十四年有余，是中国第一家实现碲化镉光伏组件规模化生产的公司。老董事长吴选之教授在太阳能电池领域从事研究达 30 余年，同时拥有多项世界级专利成果，并在 2001 年创造碲化镉太阳能电池转换效率世界纪录。我们非常钦佩以吴选之教授和吴奔先生为代表的龙焱团队对于打破国外技术垄断、实现碲化镉光伏组件国产化的初心及前瞻性，在中国乃至全球的 “碳中和” 大背景下，我们很看好公司的未来发展。希望龙焱利用其自主研发的碲化镉光伏组件技术帮助中国及至全球加大绿色光伏能源的应用，助力能源结构转型，维护全球气候环境的长期稳定。

立元创投团队表示：立元创投一直以来积极响应国家 “双碳” 目标，重点关注低碳经济领域的投资机会，龙焱能源作为国内拥有独立自主知识产权且能够稳定量产碲化镉薄膜组件、BIPV 构件的领先科技型企业，较好地平衡了现代化建筑在低碳效率与建筑美学融合的诉求，并在全球各类标志性大型建筑及景观如世园会中国馆、国家大剧院、杭州国家版本馆等重大项目得到了广泛的实践应用，在建设绿色城市、海绵城市、循环城市、未来城市中扮演了重要角色；与此同时，立元创投也将充分发挥资本服务实业的功能，为企业在推动全球城市绿色化转型过程中尽绵薄之力。

博海泽华董事长邵康英表示：以 BIPV 为核心的建筑节能减排是绿色建筑产业链的重要环节，随着世界各国 “双碳” 目标的持续推进及龙焱能源对碲化镉薄膜技术的不断革新，我们相信光伏行业和龙焱能源将迎来巨大的发展契机。龙焱能源具有丰富的光伏行业经验，技术精湛，敢于开拓，在吴奔董事长带领下，取得了丰硕的技术成果，做出了许多长期没有国产化的产品，不仅满足国内市场需求，还前瞻性的布局海外市场，展现出全新的国际视野与发展战略，蕴藏着巨大发展潜力。

光源资本董事总经理李昊表示：很荣幸可以帮助龙焱完成本轮融资，2008 年成立至今，龙焱是国内少数深耕碲化镉技术路线的光伏薄膜企业之一，在外部环境变幻莫测的情况下始终坚持自主创新，成功打破国外多年的技术垄断，形成国内唯一自主研发且完全规模化量产的碲化镉薄膜产线，其碲化镉组件产品无论是功能性还是美观性在 BIPV 场景中均具备独特的优势。随着双碳的国家战略在绿色建筑领域的推行和实施，我们相信并期待公司业务迎来新一波的高速增长，助力中国能源结构转型，推动绿色低碳可持续发展。